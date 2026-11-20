Von: Astrid Weisz

Lugosch – Füchse, die sich auf dem Gelände einer ehemaligen Fabrik in Lugosch/Lugoj niedergelassen haben, bereiten den Anwohnern zunehmend Sorgen. Die Wildtiere dringen nach Angaben von Einwohnern in private Höfe ein und reißen dort Geflügel. Bürgermeister Călin Dobra hat angekündigt, gemeinsam mit der zuständigen Veterinär- und Lebensmittelsicherheitsdirektion (DSVSA) nach einer Lösung zu suchen.

Eine Einwohnerin wandte sich mit einer Beschwerde an die Stadtverwaltung. Sie berichtete, dass Füchse wiederholt in die Gärten und Höfe der Nachbarschaft eindringen und Nutztiere töten würden. Einige Bewohner befürchten inzwischen sogar, dass die Tiere in Wohnhäuser gelangen könnten.

Füchse werden in Lugosch bereits seit längerer Zeit beobachtet. Besonders in den Außenvierteln treten sie regelmäßig auf, vereinzelt wurden sie auch in der Nähe des Stadtzentrums gesehen. Aufnahmen von Tieren, die durch Wohnstraßen laufen, verbreiteten sich in sozialen Netzwerken.