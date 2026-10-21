„Für mich ist Heimat nicht nur der Ort, an dem man geboren wurde“

Von: Arthur Glaser

Für Paul Kaiser ist die Verbundenheit mit der alten Heimat und der Gemeinschaft ein wichtiger Teil seines Lebens. 1976 geboren, kam er 1990 als Jugendlicher mit seiner Familie aus der sathmarschwäbischen Ortschaft Schandra/Șandra nach Deutschland. Zunächst lebte er in Hersbruck, bevor er 1998 nach Nürnberg zog. Schon früh engagierte sich der Vater von drei Söhnen für die Schandremer Gemeinschaft: 1992 trat er der Heimatortsgemeinschaft (HOG) Schandra bei und wirkte zunächst in der Tanzgruppe mit. Mit der Zeit übernahm er weitere organisatorische Aufgaben. Seit 2013 ist er Vorsprecher der Heimatortsgemeinschaft. Auch in der Landsmannschaft der Sathmarer Schwaben bringt er sich seit vielen Jahren ein: Seit 2008 organisiert er sportliche Aktivitäten im Kreisverband Nürnberg, seit 2018 auch auf bayerischer Ebene.



Im Interview mit ADZ-Redakteur Arthur Glaser spricht Paul Kaiser über seinen persönlichen Weg, seine Motivation für das langjährige ehrenamtliche Engagement, die Arbeit der HOG Schandra und die Bedeutung von Heimat. Er erzählt, was ihn mit dem Sathmarland verbindet und was notwendig ist, damit der Zusammenhalt der Schandremer und Sathmarer Schwaben auch in Zukunft bestehen bleibt.

Herr Kaiser, Sie engagieren sich in der HOG Schandra und als Vorstandsmitglied der Landsmannschaft der Sathmarer Schwaben in Deutschland. Was motiviert Sie persönlich, sich so intensiv für die Gemeinschaft einzusetzen?



Ich bin selbst in Schandra geboren und fühle mich meiner alten Heimat bis heute sehr verbunden. 1990 bin ich im Alter von 13 Jahren nach der Revolution mit meiner Familie nach Deutschland gekommen. Ich bin verheiratet und Vater von drei Kindern.



Schon in jungen Jahren habe ich in unserer Tanzgruppe mitgewirkt, später Fußballturniere organisiert und seit 2013 bin ich im Vorstand der HOG Schandra tätig. Außerdem engagiere ich mich im Vorstand der Landsmannschaft der Sathmarer Schwaben. Bis 2021 war ich außerdem mehr als 20 Jahre als Fußballtrainer im Jugend- und Erwachsenenbereich tätig.



Auch beruflich bin ich seit vielen Jahren mit meinem Arbeitgeber verbunden: Dort habe ich meine Ausbildung gemacht und bin inzwischen seit 34 Jahren tätig. Seit 18 Jahren arbeite ich als Abteilungsleiter.

Wir sind sieben Vorstandsmitglieder, die gemeinsam versuchen, unsere Gemeinschaft voranzubringen. Mir persönlich sind vor allem der Zusammenhalt und das Miteinander wichtig. Ich organisiere gerne und bringe Menschen zusammen. Besonders stolz bin ich auf unseren Gemeinschaftsgarten in Hersbruck. Dort treffen wir uns regelmäßig zum Grillen, Singen und Tanzen. Für mich ist dieses Engagement eine Herzensangelegenheit.

Was bedeutet es für Sie persönlich, zwischen zwei Heimaten aufzuwachsen und zu leben, und was möchten Sie Ihren drei Söhnen über Ihre sathmarschwäbischen Wurzeln mit auf den Weg geben?



Als ich als Jugendlicher aus dem kleinen Dorf Schandra nach Nürnberg kam, war das zunächst ein großer Kulturschock – allerdings im positiven Sinne. Ich kam aus einer Diktatur in ein freies Land. Besonders beeindruckt hat mich, wie anders hier gelernt und miteinander umgegangen wurde. In der Schule und auch im kirchlichen Bereich erlebte ich einen respektvollen Umgang, ohne Gewalt. Aus Rumänien kannte ich damals noch die Prügelstrafe. Der Anfang war trotzdem nicht ganz einfach. Wir hatten zunächst keinen festen Wohnsitz, ich musste immer wieder neue Menschen kennenlernen und mich auf neue Situationen einstellen. Mit der Zeit habe ich mich aber in Franken eingelebt und hier meine Heimat gefunden. Wenn ich meinen drei Söhnen von früher erzähle, sind sie oft erstaunt und stellen viele Fragen. Sie interessieren sich für ihre Wurzeln und zeigen das auch auf ihre Weise: Sie tragen gerne Trikots der rumänischen Nationalmannschaft oder von Olimpia Satu Mare. Auch im Urlaub sind sie gerne im Sathmarland. Wir alle freuen uns darüber, wie positiv sich Rumänien entwickelt hat. Unsere sathmarschwäbische Kultur ist sehr vielfältig. Sie besteht nicht nur aus unseren eigenen Traditionen. Im Laufe der Generationen haben wir auch viel Schönes und Wertvolles von unseren ungarischen, rumänischen und anderen Nachbarn und Minderheiten übernommen. Gerade dieses Miteinander und die gegenseitigen Einflüsse machen unsere Kultur so besonders. Meinen Söhnen möchte ich mitgeben, dass sie stolz auf ihre sathmarschwäbische Herkunft sein und ihre Wurzeln nicht vergessen sollen. Gleichzeitig sollen sie offen für andere Kulturen bleiben und verstehen, dass beide Heimaten zu ihrer Geschichte gehören. Wir sind sehr glücklich, im Frankenland zu leben, und fühlen uns hier zu Hause. Aber Schandra und das Sathmarland werden immer ein Teil von uns bleiben.

Die HOG Schandra gehört zu den besonders aktiven Heimatortsgemeinschaften innerhalb der Landsmannschaft der Sathmarer Schwaben. Was zeichnet Ihre Gemeinschaft aus, und welche Veranstaltungen prägen den Jahreskalender der HOG?



Was unsere HOG besonders auszeichnet, ist der enge Zusammenhalt. Die meisten von uns leben im Raum Nürnberg. Wir sind sieben Vorstandsmitglieder, kennen uns praktisch seit unserer Geburt und verstehen uns bis heute hervorragend. Dieser Zusammenhalt ist nicht selbstverständlich. Schon unsere Vorgänger haben es so gelebt und uns damit ein gutes Beispiel gegeben.



Über das Jahr verteilt gibt es viele Gelegenheiten, bei denen wir zusammenkommen. Wir feiern gemeinsam Silvester, manchmal auch Fasching, und veranstalten unser Sportfest, den Traubenball, die Glasa und die Nikolausfeier. Außerdem fahren wir immer wieder gemeinsam nach Rumänien oder unternehmen Urlaubsreisen an andere Orte. Das alles stärkt unsere Freundschaften und lässt die Gemeinschaft lebendig bleiben.Wie eng wir miteinander verbunden sind, zeigt sich nicht nur bei fröhlichen Anlässen. Auch bei Beerdigungen stehen wir zusammen und erweisen unseren Landsleuten die letzte Ehre. Dabei kommen oft zwischen 100 und 250 Menschen zusammen. Das ist ein starkes Zeichen von Verbundenheit und gegenseitigem Respekt.



Insgesamt kann ich sagen: Wir fühlen uns in unserer Gemeinschaft wohl. Es ist schön, Menschen um sich zu haben, mit denen man aufgewachsen ist, die gemeinsame Erinnerungen teilen und auf die man sich verlassen kann.

Sie haben im Juni „80 Jahre Schandremer in Hersbruck“ gefeiert – das ist ein besonderes Jubiläum. Was bedeutete dieser Jahrestag für Sie persönlich, und was sollte man über die Geschichte der Schandremer unbedingt wissen?



Dieses Jubiläum war für mich ein besonderer und bewegender Moment. Es erinnert an die Generation unserer Eltern, Großeltern und Verwandten, die nach dem Zweiten Weltkrieg ihre Heimat verlassen mussten und in Hersbruck einen Neuanfang wagten.



Auch Verwandte von mir gehörten zu denjenigen, die damals nach Deutschland kamen. Deshalb ist diese Geschichte auch Teil meiner eigenen Familiengeschichte.



Mich beeindruckt besonders, was diese Menschen trotz aller Schwierigkeiten aufgebaut haben. Sie haben sich eine neue Existenz geschaffen und gleichzeitig ihre Traditionen und ihre Gemeinschaft bewahrt. Bei der Jubiläumsfeier haben mich besonders unsere Jugend mit ihrer Präsentation und die vielen Helfer beeindruckt, die diese Veranstaltung überhaupt erst möglich gemacht haben. Das hat mir gezeigt, dass unsere Gemeinschaft auch nach 80 Jahren lebendig ist.

Die ersten Schandremer Familien kamen 1946 nach Hersbruck, nachdem sie ihre Heimat im Sathmarland verlassen mussten. Wie gelang es den Menschen damals, in der Fremde Fuß zu fassen, und welche Rolle spielten dabei die gegenseitige Hilfe innerhalb der Gemeinschaft und die Aufnahme durch die Hersbrucker Bevölkerung?



Der Anfang war sicherlich nicht einfach. Viele fanden zunächst im sogenannten „Anker“ Unterkunft und wurden später bei Bauernfamilien in Hersbruck und Umgebung aufgenommen.



Sie mussten sich in einer völlig neuen Umgebung zurechtfinden und sich Schritt für Schritt ein neues Leben aufbauen. Dabei war der Zusammenhalt untereinander besonders wichtig. Man half sich gegenseitig, unterstützte sich und hielt zusammen.



Ebenso wichtig war die Aufnahme durch die Hersbrucker Bevölkerung. Dafür können wir bis heute dankbar sein. Wenn wir heute auf 80 Jahre Schandremer in Hersbruck zurückblicken, sehen wir, was aus diesem schwierigen Anfang entstanden ist: eine starke Gemeinschaft, die bis heute besteht.

Beim Jubiläum waren auch die jüngeren Generationen aktiv beteiligt: Jugendliche trugen Tracht, wirkten am Gottesdienst mit und gestalteten die historische Bilderausstellung. Wie gelingt es Ihnen, Kinder, Enkel und Urenkel für die Geschichte ihrer Vorfahren zu begeistern?



Ich glaube, das Wichtigste ist, die Jugend nicht nur einzuladen, sondern sie aktiv einzubinden und ihnen Verantwortung zu übertragen. Bei unserer Jubiläumsfeier hat mich die Präsentation der jungen Generation besonders beeindruckt. Es war schön zu sehen, mit wie viel Engagement sie dabei war. Ein weiteres schönes Beispiel ist unser Gesangschor, in dem mehrere Generationen gemeinsam unsere alten schwäbischen Lieder singen. Das ist wirklich toll und zeigt, dass unsere Traditionen weiterleben.



Ich selbst habe früher in der Tanzgruppe mitgemacht und weiß, wie wichtig solche gemeinsamen Aktivitäten sind. Mein Wunsch ist, dass unsere Jugend das weiterführt, was unsere Vorgänger vor Jahrzehnten aufgebaut haben, und auch eigene Ideen einbringt.

Die Schandremer sind Teil der größeren Gemeinschaft der Sathmarer Schwaben. Welche Bedeutung hat der Zusammenhalt über den eigenen Heimatort hinaus? Wie pflegen Sie die Beziehungen zu anderen Sathmarer Schwaben und zur alten Heimat Schandra im heutigen Rumänien?



Wir Schandremer sind Teil der großen Gemeinschaft der Sathmarer Schwaben. Uns verbinden gemeinsame Wurzeln, unsere Sprache, Kultur und Geschichte. Deshalb ist es wichtig, auch über den eigenen Heimatort hinaus Kontakte zu pflegen und zusammenzuarbeiten.



Besonders am Herzen liegt mir die Verbindung zu unserer alten Heimat. Ich habe selbst viele schöne Erinnerungen an Schandra. Natürlich gab es auch mühsame Zeiten. Ich erinnere mich beispielsweise an meinen täglichen Schulweg nach Bildegg: 14 Kilometer hin und zurück mit dem Fahrrad auf Schotterstraßen. Das war damals alles andere als ein Vergnügen!



Seit 2013 habe ich vier Busfahrten ins Sathmarland organisiert. Wir haben immer in Sathmar gewohnt und von dort aus verschiedene Ausflüge unternommen. So konnten wir unsere alte Heimat und die umliegenden Ortschaften besuchen und schöne gemeinsame Erinnerungen schaffen.



Auch hier in Hersbruck pflegen wir unsere Gemeinschaft, be-sonders in unserem Garten, wo wir grillen, singen und tanzen. Für mich ist Heimat nicht nur der Ort, an dem man geboren wurde, sondern auch die Menschen, die gemeinsamen Erinnerungen und die Verbundenheit, die über Generationen bestehen bleibt.

Wenn Sie in die Zukunft blicken: Was wünschen Sie sich für die HOG Schandra und für die Schandremer Gemeinschaft?



Ich wünsche mir vor allem, dass unser Zusammenhalt erhalten bleibt und unsere Gemeinschaft weiterhin lebendig ist.



Besonders wichtig ist mir, dass die jüngere Generation Verantwortung übernimmt und das weiterführt, was unsere Vorgänger aufgebaut haben. Dafür müssen wir sie einbinden, unterstützen und ihnen auch etwas zutrauen.



Ich hoffe, dass unsere Veranstaltungen weiterhin gut besucht werden, unser Gemeinschaftsgarten ein lebendiger Treffpunkt bleibt und wir auch in Zukunft gemeinsam unsere Traditionen pflegen. Natürlich wünsche ich mir auch, dass die Verbindung zu Schandra und zum Sathmarland nicht verloren geht.



Mein größter Wunsch ist, dass wir weiterhin zusammenhalten, unsere Wurzeln nicht vergessen und unsere Gemeinschaft auch für die kommenden Generationen erhalten bleibt.

