Von: Raluca Nelepcu

Temeswar – Die Kommunalverwaltung von Temeswar/Timișoara hat mit den Fundamentarbeiten für die neue Solventul-Brücke über die Bega begonnen. Es handelt sich um die erste Straßenbrücke, die seit der Wende von 1989 in der Stadt errichtet wird. Der Bauunternehmer hat die Bohranlage am Ufer auf der Seite des ehemaligen Industriegeländes aufgestellt und beginnt nun mit der Errichtung der Fundamentpfähle. Anschließend sollen entsprechende Arbeiten am gegenüberliegenden Ufer folgen. Da sich die Baustelle in einem wenig befahrenen Gebiet befindet, werden keine größeren Verkehrsbehinderungen erwartet, informiert die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung.

Die neue Brücke soll gemeinsam mit der Solventul-Unterführung und einer Verbindungsstraße eine direkte Verkehrsachse zwischen dem Dâmbovița-Boulevard und der Bogdăneștilor-Straße schaffen. Autofahrer sollen dadurch künftig den Innenstadtbereich umfahren können. Die Brücke wird 55,5 Meter lang und 35,5 Meter breit sein. Vorgesehen sind vier Fahrspuren, eine zweigleisige Straßenbahntrasse sowie großzügige Geh- und Radwege. Zwei Aufzüge sollen Fußgängern und Radfahrern den Zugang erleichtern, einer davon wird zugleich als Aussichtspunkt dienen. Zum Projekt gehören außerdem die Neugestaltung der Kreuzung mit dem Dâmbovița-Boulevard, die Anbindung an die bestehenden Radwege entlang der Bega sowie die Modernisierung der Versorgungsleitungen und der Straßenbeleuchtung.

Die Brücke ist Teil eines größeren Infrastrukturprojekts im Westen Temeswars. Dazu gehören auch die Modernisierung der Bahnhofsstraße mit einer neuen zweigleisigen Straßenbahnstrecke sowie die geplante westliche Radialstraße, die eine Verbindung zum künftigen westlichen Umgehungsring herstellen soll.

Den Bauauftrag erhielt die Arbeitsgemeinschaft FREYROM SA und PROCONS GROUP SRL für rund 96 Millionen Lei einschließlich Mehrwertsteuer. Die Bauzeit beträgt 24 Monate ab Erteilung des offiziellen Baubeginns. Die Gesamtinvestition beläuft sich auf 133,5 Millionen Lei, davon stammen 93 Millionen Lei aus nicht rückzahlpflichtigen EU-Fördermitteln des Regionalprogramms West 2021–2027.