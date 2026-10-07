Fußgängerzone soll erweitert werden

Von: Astrid Weisz

Temeswar – Die Stadt Temeswar plant eine umfassende Neugestaltung des Bereichs um die Proclamația-Straße zwischen dem Continental-Hotel und dem Sankt-Georgs-Platz. Auf rund 1,3 Hektar sollen Asphaltflächen durch Naturstein ersetzt, Gehwege verbreitert und neue Grünflächen angelegt werden.



Vorgesehen sind außerdem 89 zusätzliche Bäume, neues Stadtmobiliar und eine modernisierte Beleuchtung.



Der Straßenbahnverkehr bleibt erhalten, die Parkplätze werden jedoch neu geordnet. Der Abschnitt zwischen Sankt-Georgs-Platz und Francesco-Griselini-Straße soll weitgehend Fußgängern vorbehalten werden. Zufahrt bleibt dort nur für Anwohner, Liefer- und Einsatzfahrzeuge möglich. Für Radfahrer sind zusätzliche Verbindungen geplant.



Die Investition wird auf rund 63,5 Millionen Lei geschätzt.