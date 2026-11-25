Bukarest (ADZ) – Energieminister Dumitru Chisăliță hat angekündigt, die Deckelung des Gaspreises, die Ende März 2027 ausläuft, bis Jahresende verlängern zu wollen. Damit sollen Verbraucher vor den Konsequenzen einer brüsken Liberalisierung des Marktes zur Zeit volatiler internationaler Märkte geschützt werden. Die Absicht des Ministers stütze sich auf den pünktlichen Beginn des Förderprojektes Neptun Deep in der ersten Hälfte 2027, erklärt Wirtschaftsanalyst Adrian Negrescu auf „Adevărul“. Die Gasfördermenge, die den internen Bedarf übersteige, könne den Preis signifikant senken.



Größtes Risiko für einen pünktlichen Förderbeginn sei jedoch die Sicherheitslage. Im August mussten in der Nähe der Plattform zwei russische Gerbera-Drohnen per Fernzündung zerstört werden, eine Seedrohne wurde von rumänischen F-16 abgeschossen. Im Januar hatte Generalstabschef Gheorghiță Vlad bereits gewarnt, dass die ausschließliche Wirtschaftszone, in der sich die Plattform befindet, nicht durch Artikel 5 der NATO geschützt ist.

