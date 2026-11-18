Von: Arthur Glaser

Großwardein – Die Stadt Großwardein/Oradea stimmt sich vom 27. November bis zum 27. Dezember auf die Weihnachtszeit ein. Parallel zum traditionellen Weihnachtsmarkt startet die Organisation Visit Oradea in diesem Jahr die Initiative „Weihnachten in der ganzen Stadt“. Ziel ist es, die festliche Atmosphäre über die Weihnachtsmarktflächen hinaus auf möglichst viele Orte der Stadt auszuweiten.

Restaurants, Cafés, Hotels, Bars, Konditoreien, Wellness- und Spa-Einrichtungen sowie weitere Betriebe der lokalen Gastgewerbebranche sind eingeladen, eigene weihnachtliche Angebote und Erlebnisse zu gestalten. Möglich sind beispielsweise spezielle Weihnachtsmenüs, saisonale Speisen und Getränke, festliche Brunch-Angebote, Verkostungen, Themenveranstaltungen, Übernachtungspakete oder besondere Wellnessangebote.

Die teilnehmenden Betriebe können ihre Angebote individuell gestalten. Alle eingereichten Vorschläge werden in einem Online-Reiseführer mit dem Titel „Weihnachten in der ganzen Stadt“ zusammengefasst, der auf der offiziellen Internetseite des Weihnachtsmarktes veröffentlicht wird. Besucher sollen dort neben dem Veranstaltungsprogramm auch besondere Angebote lokaler Unternehmen entdecken können.

Die Anmeldung ist bis zum 20. November über ein Onlineformular möglich.

Der Weihnachtsmarkt in Großwardein findet dieses Jahr vom 27. November bis zum 27. Dezember auf dem Unirii-Platz und dem Ferdinand-Platz statt. Geplant sind Konzerte, Weihnachtslieder, saisonale Speisen und Getränke, Kinderveranstaltungen sowie Begegnungen mit dem Weihnachtsmann.

Weitere Informationen und das vollständige Programm werden auf www.targuldecraciunoradea.ro sowie auf den Facebook- und Instagram-Seiten des Weihnachtsmarktes veröffentlicht.