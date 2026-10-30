Gebirgsjäger feiern 110-jähriges Bestehen

Von: Bernice Krech-Lițoiu

Kronstadt – Die rumänischen Gebirgsjäger feiern am Dienstag, dem 3. November, ihr 110-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass veranstaltet die 2. Gebirgsjägerbrigade „Sarmizegetusa“ vormittags um 11 Uhr auf dem Kronstädter Rathausplatz/Piața Sfatului Brașov eine militärische und religiöse Zeremonie. Die Gebirgsjäger gelten als Eliteeinheit der rumänischen Landstreitkräfte und sind auf Einsätze in gebirgigem, bewaldetem und schwer zugänglichem Gelände spezialisiert. Die Truppengattung wurde am 3. November 1916 gegründet. Im Ersten und Zweiten Weltkrieg waren die Gebirgsjäger an Kämpfen beteiligt. 1961 wurden die Einheiten unter sowjetischem Einfluss aufgelöst und im Oktober 1964 wieder aufgestellt.