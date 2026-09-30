Gemeinden bei PUG-Aktualisierung unter Zeitdruck

Von: Arthur Glaser

Großwardein – Die Umsetzung des neuen Raumordnungsgesetzes und die Aktualisierung der Allgemeinen Stadtentwicklungspläne (PUG) standen im Mittelpunkt einer Arbeitssitzung, zu der der Präfekt des Kreises Bihor, Marcel Dragoș, Bürgermeister und Fachleute aus dem Bereich Raumplanung einberufen hatte.



Das neue Gesetz Nr. 169/2026 ist am 25. August in Kraft getreten und bündelt die bisher geltenden Vorschriften im Bereich Raum- und Stadtplanung.



Vertreter der Präfektur und der Bauinspektion erläuterten bei dem Treffen die neuen Bestimmungen sowie die laufenden Genehmigungsverfahren.



Besonders unter Zeitdruck stehen die Gemeinden, die ihre PUG-Aktualisierung über den PNRR-Lokalfonds finanzieren. Von den 15 Kommunen, die entsprechende Mittel direkt erhalten haben, sind bislang fünf Projekte abgeschlossen: Beiuș, Oșorhei, Sântandrei, Tăuteu und Tulca. Die übrigen zehn müssen ihre Projekte bis zum 31. Dezember 2026 abschließen und abrechnen.



Weitere 49 Verwaltungseinheiten aktualisieren ihre PUGs mit Unterstützung des Kreisrates Bihor. Um die Verfahren zu beschleunigen, nahmen an der Sitzung auch Vertreter der Umwelt, Forst- und Landwirtschaftsbehörden, des Katasteramtes, der Wassergebietsverwaltung Crișuri sowie der Energie- und Wasserversorgung teil.



Präfekt Dragoș bezeichnete die Aktualisierung der PUGs als wichtige Voraussetzung für eine geordnete Entwicklung der Gemeinden und die Umsetzung neuer Investitionen. Die Präfektur wolle den direkten Austausch zwischen Kommunen und Genehmigungsbehörden unterstützen, um mögliche Verzögerungen bei den Verfahren zu vermeiden.

