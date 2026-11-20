Von: Raluca Nelepcu

Wie schnell wird aus einem vermeintlich harmlosen Scherz eine Beleidigung? Welche Folgen können verletzende Worte für einen Menschen haben? Und wie sollte man reagieren, wenn ein Mitschüler wiederholt ausgegrenzt, verspottet oder bedroht wird? Mit diesen und weiteren Fragen beschäftigten sich Schüler des Nikolaus-Lenau-Lyzeums in Temeswar/Timișoara im Rahmen der „Bullying Awareness Week“, die vom 9. bis zum 13. November stattfand. Eine Woche lang standen Empathie, gegenseitiger Respekt, gewaltfreie Kommunikation und der richtige Umgang mit Konflikten im Mittelpunkt zahlreicher Workshops. Die Initiative wurde bereits zum zweiten Mal von der Gesellschaft der Medizinstudenten Temeswar (SSMT) über deren Ausschuss für Menschenrechte und Frieden (SCORP) organisiert. Insgesamt beteiligten sich 14 Gymnasialklassen und zwei Lyzeumsklassen an dem Projekt.

Ziel der Veranstaltungsreihe war es, Kinder und Jugendliche für unterschiedliche Formen von Mobbing und Cybermobbing zu sensibilisieren und ihnen konkrete Möglichkeiten aufzuzeigen, wie sie sich selbst und andere vor aggressivem Verhalten schützen können. Dabei setzten die Organisatoren bewusst nicht auf klassische Vorträge, sondern auf interaktive Übungen, Rollenspiele und offene Gespräche. Die Schüler sollten Gelegenheit erhalten, eigene Erfahrungen zu reflektieren, sich in andere hineinzuversetzen und gemeinsam Lösungsansätze für schwierige Situationen zu entwickeln.



Geleitet wurde das Projekt von Roxana-Andreea Manolache, Medizinstudentin im dritten Studienjahr an der „Victor Babeș“-Universität für Medizin und Pharmazeutik in Temeswar. Unterstützt wurde sie von Studierenden der ersten drei Studienjahre der Medizinischen Fakultät. Die jungen Erwachsenen beschäftigten sich gemeinsam mit den Schülern nicht nur mit den sozialen und psychologischen Folgen von Mobbing, sondern erläuterten auch, welche Auswirkungen anhaltender Stress, Angst und Ausgrenzung auf die körperliche und seelische Gesundheit haben können.



Vom stillen Beobachter zum aktiven Helfer



„Mobbing ist keine normale Phase der Kindheit, sondern ein reales Problem, das tiefe Spuren hinterlassen kann“, erklärte Projektkoordinatorin Roxana Manolache. Gerade deshalb sei es wichtig gewesen, einen geschützten Rahmen zu schaffen, in dem die Jugendlichen ohne Angst vor Verurteilung über ihre Erfahrungen und Gefühle sprechen konnten.



Eine besondere Rolle spielten Übungen zur gegenseitigen Wertschätzung. Dabei sollten die Schüler positive Eigenschaften ihrer Mitschüler benennen, die sie diesen zuvor möglicherweise noch nie mitgeteilt hatten. Andere Aktivitäten bestanden aus Rollenspielen, in denen hypothetische Konfliktsituationen dargestellt und anschließend gemeinsam besprochen wurden. Die Teilnehmer konnten dabei unterschiedliche Perspektiven einnehmen: jene der betroffenen Person, des Aggressors oder eines unbeteiligten Beobachters.



Nach Angaben der Organisatoren veränderte sich während dieser Übungen teilweise auch die Dynamik innerhalb der Schülergruppen. Die Jugendlichen erkannten, dass selbst kleine Gesten der Unterstützung einen Unterschied machen können und dass das Schweigen von Zeugen dazu beitragen kann, aggressives Verhalten fortzusetzen.



Entscheidend sei der Mut, einzugreifen und gegebenenfalls Erwachsene um Hilfe zu bitten, betonte Manolache. Ebenso wichtig sei die Zusammenarbeit zwischen Schule, Eltern und Schülern. Nur wenn alle Beteiligten Verantwortung übernehmen, könne ein Schulumfeld entstehen, in dem sich Kinder sicher und respektiert fühlen.



Auch harte Worte haben Folgen



Auf schulischer Seite wurde die Initiative von Biologielehrer Adrian Balog gemeinsam mit den Schulpsychologinnen Veronica Budai und Riana Marițescu-Patrichi koordiniert. Balog arbeitet bereits seit mehreren Jahren mit der Gesellschaft der Medizinstudenten zusammen, um Bildungsprojekte für Grundschüler, Gymnasiasten und Lyzeaner zu organisieren.



Bei der diesjährigen Ausgabe wurden sämtliche siebten und achten Klassen sowie mehrere fünfte Klassen in das Programm einbezogen. Die Schüler sollten insbesondere verstehen, dass Mobbing nicht ausschließlich körperliche Gewalt bedeutet. Auch wiederholte Beleidigungen, Demütigungen, Drohungen, soziale Ausgrenzung oder verletzende Nachrichten in sozialen Netzwerken können erhebliche Auswirkungen auf das Wohlbefinden junger Menschen haben.



„Eine Beleidigung kann tiefe und lang anhaltende Spuren hinterlassen“, erklärte Balog. Deshalb müsse den Kindern bewusst werden, welche Verantwortung sie für ihre Worte und ihr Verhalten tragen. Die Workshops hätten ihnen die Möglichkeit geboten, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen und alternative Formen der Konfliktbewältigung kennenzulernen.



Ein besonderes Augenmerk galt dem Cybermobbing, das sich durch die zunehmende Nutzung sozialer Netzwerke und digitaler Kommunikationsplattformen längst nicht mehr auf das schulische Umfeld beschränkt. Verletzende Kommentare, beleidigende Nachrichten oder die Verbreitung demütigender Inhalte können Betroffene auch außerhalb des Unterrichts erreichen. Umso wichtiger sei es, Jugendliche frühzeitig für die Folgen ihres digitalen Verhaltens zu sensibilisieren.



Auch Erdkundelehrerin Diana Darvasi bewertete die Zusammenarbeit mit den Medizinstudenten positiv. Durch deren offene und altersgerechte Herangehensweise sei es gelungen, eine direkte Verbindung zu den Schülern aufzubauen und einen ehrlichen Dialog zu ermöglichen. Die Gespräche hätten unterschiedliche Konfliktsituationen aus dem Schulalltag, aber auch Erfahrungen aus dem familiären und sozialen Umfeld der Kinder aufgegriffen.



Besonders wertvoll seien die medizinischen Erklärungen zu den Auswirkungen von Mobbing und Stress auf die Gesundheit gewesen. Diese hätten dazu beigetragen, den Schülern die Ernsthaftigkeit des Problems vor Augen zu führen. Gleichzeitig hätten die Jugendlichen großes Interesse daran gezeigt, konstruktive Lösungen zu finden und Strategien zu entwickeln, mit denen sie sich gegen aggressives Verhalten besser schützen können.



Langfristige Programme geplant



Mit dem Abschluss der „Bullying Awareness Week“ soll die Präventionsarbeit am Lenau-Lyzeum jedoch nicht enden. Die beteiligten Lehrkräfte und Organisatoren sind sich einig, dass einzelne Workshops zwar wichtige Denkanstöße geben können, eine nachhaltige Veränderung des Umgangs miteinander jedoch kontinuierliche Bildungsarbeit voraussetzt.



Für das kommende Frühjahr ist deshalb geplant, zusätzliche Fördermittel zu beantragen, um längerfristige Programme entwickeln zu können. Vorgesehen sind aufeinander aufbauende Unterrichtsmodule, in denen die Schüler gewaltfreie Kommunikation, den konstruktiven Umgang mit Konflikten und die Bedeutung gegenseitiger Wertschätzung schrittweise erlernen und praktisch einüben sollen.

„Die Prävention von Mobbing gelingt nicht durch ein einziges Treffen“, betonte Adrian Balog. Vielmehr seien regelmäßige Maßnahmen erforderlich, damit Kinder die Auswirkungen ihres Verhaltens verstehen und lernen, Beziehungen auf der Grundlage von Respekt und Vertrauen aufzubauen. Die Zusammenarbeit mit den Medizinstudenten habe sich dabei als besonders hilfreich erwiesen, da die jungen Erwachsenen einen anderen Zugang zu den Schülern finden konnten als die Lehrkräfte im regulären Unterricht. Die geringe Altersdistanz erleichterte nach Einschätzung der Beteiligten offene Gespräche über persönliche Erfahrungen, Unsicherheiten und Konflikte.