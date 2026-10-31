Gemeinsam Singen beim Stimmen-Wochenende

Von: Valentin Brendler

Bukarest – „Zwei Tage voller Musik, Stimmimprovisation, Rhythmus und kreativer Freiheit“ versprechen die Sängerin Zeyla Tomlyn und der Musiker Mircea Ardeleanu an zwei Workshops am Samstag und Sonntag, 7. und 8. November, in Bukarest. Gemeinsam veranstalten sie „The Voice Weekend“ (das Stimmen-Wochenende), wie sie in einer Pressemitteilung erklären.

Der erste Termin ist am besagten Samstag von 15 bis 19 Uhr im Matka-Studio (Intrarea General Grigore Ipătescu 6). Dabei steht die Stimmaktivierung und die Stimmarbeit im Fokus.

Beim Workshop am Sonntag, von 18 bis 21 Uhr, geht es dann um gemeinsames Singen im Kreis, Improvisation und Rhythmus. Dieser findet im Mima Muzica (Calea Griviței 6) statt.

Geleitet wird der Kurs von der gebürtigen Kronstädterin Zeyla Tomlyn. Sie ist Sängerin und stand im Laufe ihrer musikalischen Laufbahn mit international bekannten Künstlern auf der Bühne und sammelte unter anderem Erfahrungen mit Bobby McFerrin und Jacob Collier, so die Pressemitteilung.

Unterstützt wird Tomlyn vom Musiker Mircea Ardeleanu. Mit Percussion, Didgeridoo und weiteren Instrumenten möchte er das gemeinsame musikalische Erlebnis bereichern.

Der Kurs ist kostenpflichtig. Der Teilnahmebeitrag pro Workshop ist: 150 Lei (ermäßigter Beitrag), 240 Lei (regulärer Beitrag) oder 350 Lei (Unterstützerbeitrag). Interessierte dürfen auswählen, welchen Betrag sie zahlen möchten. Eine Anmeldung ist unter der Telefonnummer +40-747-010026 (auch über WhatsApp) notwendig.