Bukarest (ADZ) – Nach dem von der rechtspopulistischen AUR am Wochenende zur Unterstützung des prorussischen Ex-Präsidentschaftsanwärters Călin Georgescu organisierten Straßenprotests hängt der Haussegen im ultrarechten Lager überraschenderweise schief: Die Anhänger des in U-Haft sitzenden Rechtsextremisten werfen AUR-Chef George Simion nämlich vor, bloß am Protest vor dem Parlamentspalast teilgenommen und sich anschließend aus dem Staub gemacht zu haben, um dem Fußball-Länderspiel Rumänien – Polen beizuwohnen, statt mit ihnen vor den hauptstädtischen Polizeigefängnis zu ziehen, um dort für Georgescus Freilassung zu demonstrieren.



So ließ der ultrarechte Influencer und bekennende Georgescu-Anhänger Makaveli den AUR-Chef in einem Facebook-Posting wissen: „Gott stehe dir bei, fortan kannst du uns zu deinen Feinden zählen.“ Dutzende weitere Sympathisanten des ehemaligen Präsidentschaftskandidaten schimpften Simion in den sozialen Netzwerken einen „Gesinnungslumpen“ – er habe sich beim Polizeigefängnis erst gar nicht eingestellt und sei vielmehr bemüht gewesen, den von der AUR organisierten Protest bereits beim Parlamentspalast ausklingen zu lassen. „Wir, die Jungs von der Straße, erklären dich daher zum Feigling und Verräter“, hieß es in einem weiteren Facebook-Posting.



Ein offener Bruch mit den Georgescu-Anhängern würde für den AUR-Chef allerdings sowohl umfragemäßig als auch wahlkampftaktisch ein wahres Fiasko darstellen – entsprechend beeilte sich die AUR, in einer Aussendung hervorzuheben, dass Vertreter der Partei „auch beim Polizeigefängnis anwesend“ gewesen seien. Die „vereinzelten Stimmen“, die diese Tage bemüht seien, „zu spalten und Hass zu säen“, würden keineswegs stellvertretend für Georgescus breite Anhängerschaft stehen, fügte die AUR hinzu.