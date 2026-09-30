Georgescu für 30 Tage in Untersuchungshaft

Bukarest (ADZ) – In einem zweiten Anlauf haben die Staatsanwälte ihren Antrag auf Untersuchungshaft gegen den Extremisten Călin Georgescu in einem Betrugsverfahren durchgesetzt: Die zweite mit dem Antrag befasste Instanz verfügte die Maßnahmen, nachdem das erste Gericht keinen Anlass für die Haft erkannte. Die Verhandlung der Haftrichterinnen verlief nicht ohne Schwierigkeiten – ein weiterer Richter musste hinzugezogen werden, um eine Entscheidung herbeizuführen. In Untersuchungshaft wurde auch der Geschäftsmann und Georgescus Intimus Ionel Rusen genommen. Ihnen wird vorgeworfen, einen anderen Unternehmer um über eine Million Euro geprellt zu haben. Sie hätten ihm den Betrag als Bürgschaft für vermeintliche Finanzierungen für seine Geschäfte abgeknöpft, behaupten die Ankläger.



Gegen Georgescu laufen auch andere Verfahren, unter anderem im Zusammenhang mit dem Verdacht auf einen versuchten Staatsstreich im Kontext der Annullierung der Präsidentschaftswahlen im Dezember 2024.