Bukarest (ADZ) – Das zuständige Gericht hat die Untersuchungshaft gegen den rechtsextremistischen Politiker Călin Georgescu in seinem Betrugsverfahren aufgehoben. Der Beschluss ist diesmal rechtskräftig. Georgescu, der 55 Tage in der Arreststelle der Polizei in Bukarest festgehalten wurde, soll stattdessen unter Hausarrest gestellt werden und eine elektronische Fußfessel tragen. Die Staatsanwälte werfen ihm vor, eine Straftätergruppe gebildet und einen Geschäftsmann unter falschen Versprechen um über eine Million Euro betrogen zu haben. Georgescu streitet die Vorwürfe ab. Er und seine Anhänger sprechen von einem politisch motivierten Vorgehen des Staates.