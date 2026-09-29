Georgescus Prozess wieder vertagt

Bukarest (ADZ) – Das Gerichtsverfahren gegen den Rechtsextremisten Călin Georgescu, dessen Helfer Horațiu Potra und weitere 20 Personen unter dem Vorwurf eines versuchten Staatsstreichs wird auf den 12. Oktober vertagt. Georgescu nutzte die Gelegenheit des Termins am Montag erneut, um ein Mengenbad zu nehmen. Rund 200 Anhänger warteten vor dem Gebäude des zuständigen Gerichts in Bukarest, eine passende Kulisse, um wüste Anschuldigungen an Präsident Nicușor Dan und den designierten Premierministerkandidaten Siegfried Mureșan loszuwerden. Während sich das Land mit sehr schweren wirtschaftlichen und sozialen Problemen auseinandersetze, „sei eine Diskussion und ein Plädoyer für eine neue heidnische und antirumänische Regierung eine obszöne Beschäftigung“, sagte Georgescu. Mureșan und Präsident Dan, der ihm den Regierungsauftrag erteilte, „seien ohnehin ein Fehler der Geschichte“, so der frühere Präsidentschaftskandidat, gegen den weitere Verfahren wegen Falschinformation, Verherrlichung von Faschismus und Betrügereien laufen.