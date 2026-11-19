Bukarest (ADZ) – Die Richter haben dem Antrag des Extremisten Călin Georgescu stattgegeben und seine Untersuchungshaft durch Hausarrest ersetzt. Die Staatsanwälte werfen ihm vor, einen Geschäftsmann um mehr als eine Million Euro betrogen zu haben. Die Entscheidung ist allerdings weder rechtskräftig noch sofort vollstreckbar. Sollte es beim Hausarrest bleiben, müsste Georgescu eine elektronische Fußfessel tragen und mehrere Auflagen einhalten. Unter anderem ist ihm die Teilnahme an öffentlichen Versammlungen untersagt.