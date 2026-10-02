Geothermie heizt öffentliche Gebäude

Von: Astrid Weisz

Petschka – In Petschka/Pecica im Kreis Arad ist das neue Heizsystem mit geothermischem Wasser fertiggestellt. Bereits in dieser Heizsaison sollen damit 13 öffentliche Gebäude versorgt werden, darunter zwei Schulen und zwei Kindergärten, so der Bürgermeister Petru Antal. Die rund 25 Millionen Lei teure Anlage hat die technischen Tests bestanden und befindet sich derzeit im Abnahmeverfahren. Gebaut wurde sie hauptsächlich mit EU-Mitteln.



Für das Projekt wurde unter anderem ein rund 1200 Meter tiefer Brunnen gebohrt, aus dem etwa 46 Grad warmes Thermalwasser an die Oberfläche gelangt. Bürgermeister Petru Antal rechnet damit, dass die Heizkosten der angeschlossenen Gebäude um mindestens 50 Prozent sinken. Nach Ablauf der vorgeschriebenen fünfjährigen Monitoring-Phase soll das Netz möglichst auch auf rund 300 Wohnhäuser entlang der Leitungen ausgeweitet werden.



Das Projekt wurde mit rund drei Jahren Verspätung abgeschlossen. Technische Änderungen und Lieferprobleme hatten die Arbeiten verzögert.