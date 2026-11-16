Geplante Gebietsreform der PSD stößt auf immer mehr Gegenwind

Bukarest (ADZ) – Die geplante Gebietsreform der PSD stößt diese Tage auf immer heftigeren Gegenwind – zum einen, weil andauernd neue, zumeist wenig durchdachte „Arbeitsszenarios“ über mögliche Gebietszusammenlegungen durchsickern, und zum anderen, weil sie nach Angaben von PSD-Chef Sorin Grindeanu mit der Vertrauensfrage verknüpft bzw. am Parlament vorbei durchgeboxt werden soll.



Der liberale Europaabgeordnete Gheorghe Falcă brachte es am Wochenende auf den Punkt: Über die Territorialreform werde zurzeit „weder auf Regierungs- noch auf Parlamentsebene, ja nicht einmal in Fachausausschüssen, sondern einzig in der PSD diskutiert“, die offenbar abermals bestrebt sei, sich als „Staatspartei“ aufzuspielen und alles selbst zu entscheiden, sagte Falcă dem Sender RFI. Eine Gebietsreform habe vom Parlament nach mindestens einjährigen Debatten verabschiedet und keineswegs binnen weniger Wochen durchgepeitscht zu werden – statt sie gründlich zu planen, scheine die PSD jedoch wie üblich auf „Pfusch“ setzen zu wollen, rügte Falcă.



Auch der Buzăuer Bürgermeister Constantin Toma, der bekannteste parteiinterne Kritiker der PSD-Spitze, warnte ausdrücklich, dass die PSD mit ihrer Gebietsreform allem Anschein nach darauf abziele, eine neue Wahlkreiskarte zu zeichnen, um sich Wahlvorteile für das Wahljahr 2028 zu verschaffen. Die PSD denke stets „zukunftsbezogen“, entsprechend werde sich die Gebietsreform zweifelsfrei an den eigenen Hochburgen sowie an ihren strategischen Interessen orientieren, sagte Toma im Gespräch mit dem Nachrichtensender Digi 24. Insofern die Rechnung der Partei aufgehe, werde die PSD 2028 wohl abermals die meisten Bürgermeister stellen und auch die meisten Wähler aufweisen, fügte der PSD-Kommunalpolitiker hinzu.