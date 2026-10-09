Von: Aurelia Brecht

Hermannstadt – Zum Auftakt der Feierstunde zum diesjährigen Tag der Deutschen Einheit im Hilton-Hotel spielte die Jugendblaskapelle Kronstadt eingangs die deutsche und die rumänische Nationalhymne sowie die Europahymne. Dem Empfang wohnten unter anderem die Oberbürgermeisterin von Hermannstadt/Sibiu, Astrid Fodor, Thomas Șindilariu, Unterstaatssekretär beim Department für interethnische Beziehungen der Regierung Rumäniens, Dr. Paul-Jürgen Porr, Vorsitzender des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien (DFDR) sowie Reinhart Guib, Bischof der Evangelischen Kirche A.B. Rumänien, bei.



Das Verhältnis zwischen Deutschland und Rumänien sei geprägt von großer gegenseitiger Wertschätzung, sagte Konsulin Wiebke Oeser in ihrer Ansprache.



Seit der Wende habe sich eine vertrauensvolle Kooperation und erfolgreiche Zusammenarbeit im bilateralen wie auch im multilateralen Zusammenhang entwickelt. Dies sichere Freiheit, Sicherheit und Wohlstand in beiden Ländern. In diesem Zusammenhang erinnerte die Konsulin an die Besuche von Bundesaußenminister Johann Wadephul Ende 2025 und an die beiden Aufenthalte des Staatsministers für Europa im Auswärtigen Amt, Gunther Krichbaum, in Siebenbürgen.



Zudem ging Wiebke Oeser auf die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Rumänien und Deutschland ein: Dabei nannte sie Beispiele aus den Bereichen „Europäische Integration“, „Sicherheit und Verteidigung“, „Wirtschaft und Innovationen“ sowie „Bildung und Spracherwerb“. Letztgenannter Punkt beinhaltet, dass in Rumänien im letzten Jahr über 3000 Schülerinnen und Schüler an Schulen mit Deutsch als Muttersprache und Deutsch als Fremdsprache die Prüfung zum Deutschen Sprachdiplom erfolgreich abgelegt haben. Aktuell gibt es hierzulande 200.000 Kinder und Jugendliche, die Deutsch lernen.



In diesem Jahr lautet das Motto des Tages der Deutschen Einheit „Viele Stärken – ein Land“. Bei diesem Motto habe sie spontan an Siebenbürgen gedacht, so Oeser: „Weil es hier so viele Stärken gibt und auch weil Vielfalt hier, von Ihnen, verehrte Anwesende, als Stärke gelebt wird.“ Sie sei dankbar, so die Konsulin, nun schon seit etwas mehr als einem Jahr diese Vielfalt in Siebenbürgen erleben zu dürfen.



Im diesjährigen Motto sehe sie zugleich einen Leitgedanken für aktives Handeln eines Jeden in der Gegenwart: Es lade dazu ein, sich auf seine Stärken zu besinnen und diese für gemeinsames Schaffen und für ein geeintes und resilientes Europa einzusetzen: „Vor allem, weil wir weltweit sehen, wie schnell Demokratie und Vielfalt unter Druck geraten können, müssen wir uns gerade jetzt engagieren, an unserem Arbeitsplatz, in der Schule, in der Öffentlichkeit und unserem privaten Umfeld. In diesem Sinne möchte ich heute Abend das Glas erheben: auf die deutsche Einheit.“