Geteilte Meinung zu Neuwahlen

Bukarest (ADZ) – Rund 47 Prozent der Bürger würden vorgezogene Neuwahlen als Lösung für die gegenwärtige politische Krise befürworten, während sich ebenfalls 47 Prozent dagegen aussprechen, wie aus einer Umfrage des Instituts CURS hervorgeht.



Fast 80 Prozent der Befragten sind dabei der Ansicht, dass sich Rumänien in die falsche Richtung entwickelt. Die Umfrage, die in der dritten Septemberwoche durchgeführt wurde, bescheinigt den Sozialdemokraten eine gute Entwicklung. Wenn am kommenden Sonntag Parlamentswahlen stattfinden würden, käme die rechtspopulistische AUR auf 34 Prozent der Stimmen, gefolgt von der PSD mit 25 Prozent. Es ist nach der Umfrage von INSCOP vor einigen Wochen die zweite, die bei der PSD eine Erholung vom Tief in den letzten Monaten sieht. Die Liberalen würden 18 Prozent der Befragten wählen. Die USR käme auf 8 Prozent, der UDMR auf 5 Prozent. Andere Parteien wie die rechtsextremistische S.O.S. România oder die linke SENS würden an der Parlamentshürde scheitern.