Gewalt an Schulen: Regierung beschloss vage Maßnahmen

Bukarest (ADZ) – Das PSD-Minderheitskabinett unter Premierminister Luca Niculescu (parteilos) hat nach den letzte Woche erfolgten Messerattacken zweier minderjähriger Täter auf Mitschüler und eine Lehrkraft erste Maßnahmen abgesteckt: So billigte die Regierung die Gründung eines Krisenstabs, der fürs Erste die Aufstockung des Wachpersonals an Schulen sowie der Schulpsychologen beschloss. Des Weiteren sollen die Sanktionen für Gewalt an Schulen umgehend verschärft und ein schneller Reaktionsmechanismus für Lehrkräfte erarbeitet werden. Die beschlossenen Maßnahmen erwiesen sich allerdings als recht schwammig – in ihrer Aussendung führte die Regierung nämlich weder an, wie hoch die Personalaufstockungen bei Wachpersonal und Schulpsychologen ausfallen sollen, noch die dafür zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel. Auch der geplante „schnelle Reaktionsmechanismus“ für Lehrkräfte blieb ebenso nebulös.



Die liberale Abgeordnete Raluca Turcan erklärte sich in einer ersten Reaktion von den Pseudo-Maßnahmen des Kabinetts Niculescu „tief enttäuscht“ – sie würden „weder Fristen noch Zuständige noch dafür veranschlagte Budgets aufweisen“, schrieb Turcan bei Facebook.