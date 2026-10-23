Gewerkschaft: Lohnausfälle seit vier Monaten für 1550 Bahnangestellte

Bukarest (ADZ) - Rund 1550 Angestellte des staatlichen Bahnunternehmens CFR Marfă haben seit vier Monaten ihre Löhne nicht erhalten. Dies geht aus einer von der Nachrichtenagentur Agerpres am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung der zugehörigen Gewerkschaftsföderation (FNFMCV) hervor, welche vom neuen Transportminister Ștefan Ovidiu Popa (PSD) fordert, die Situation prioritär zu behandeln. Die Gewerkschaft beklagte weiter, dass die bisherige Führung des Ministeriums (Anm. unter USR-Interimsminister Radu Miruță) trotz wiederholter Anfragen das Problem nicht gelöst habe.



An den neuen Minister wird weiter appelliert, die nötigen Gelder für die Instandhaltung der Infrastruktur, den Schienentransport und Lohnzahlungen im Rahmen des anstehenden Nachtragshaushalts zu sichern. Das Budget müsse den tatsächlichen Bedarf decken, um den Betrieb unter sicheren Bedingungen fortzusetzen, und Unterfinanzierung sowie administrative Verzögerungen dürfen nicht auf die Angestellten abgewälzt werden.