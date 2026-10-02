Gewerkschaften demonstrieren in Brüssel für Tarifverhandlungen und Mindestlohn

Brüssel (ADZ) - Rund 100 rumänische Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter aus Handels-, IT- und Finanzsektor haben am Mittwoch in Brüssel demonstriert, um Branchen-Tarifverhandlungen im Privatsektor zu entsperren sowie eine Mindestlohnerhöhung in Rumänien ab dem 1. Januar 2027 zu fordern. Laut einer Mitteilung der Gewerkschaftsföderation Cartel Alfa handelt es sich um eine Etappe einer Aktionsreihe, welche auch auf die effektive Umsetzung der europäischen Verordnung für angemessene Mindestlöhne abzielt.



Tarifverhandlungen seien in Rumänien zwar gesetzlich vorgesehen, jedoch haben Angestellte, besonders im Privatsektor, praktisch keine Möglichkeit kollektiv Löhne, Arbeitszeiten und -bedingungen zu verhandeln. Rumänische und europäische Behörden müssten konkrete Maßnahmen treffen.



Der Mindestlohn in Rumänien, seit dem 1. Juli dieses Jahres bei monatlich 4325 Lei bzw. 825-850 Euro (brutto), ist weiterhin einer der niedrigsten in der Europäischen Union, so Cartel Alfa. Der Handelssektor gehört zu den Branchen, in denen besonders viele Angestellte zum Mindestlohn arbeiten.



Roxana Mînzatu (PSD/SPE), EU-Kommissarin für Beschäftigung und soziale Rechte, gab nach einem Treffen mit den Gewerkschaften Cartel Alfa und UNI Europa ihrerseits bekannt, dass der Soziale Dialog nicht lediglich eine Formalität sein dürfe. Wenn Verhandlungen zu keinen Abkommen führen leiden schlussendlich Angestellte und ihre Familien darunter, so Mînzatu.