Von: Monica Montsch, Diakonin in Fogarasch

„Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein; denn das Erste ist vergangen. (Offb. 21,4)



Geben Ihnen diese diese Verse ein Gefühl der Hoffnung, Freiheit, Freude, Liebe oder vielleicht auch ein Gefühl der Angst, oder ein besonderes Gefühl, das Sie nicht mit Worten beschreiben können?



Diesen Sonntag feiern wir unseren letzten Sonntag im Kirchenjahr. Aber das bedeutet nicht, dass das Kirchenjahr zu Ende ist, sondern es geht weiter, ein neues Kirchenjahr beginnt. Genauso funktioniert auch unser Leben. Wir dürfen bei Schwierigkeiten oder Hindernissen nicht stehen bleiben, sondern müssen weitergehen, denn es wird auch wieder Gutes kommen.



Denken wir an das Volk Israel, das lange Zeit in Gefangenschaft leben musste und viel Schmerz und Leid ertragen musste. Plötzlich kam eine Wende in ihr Leben. Stellen wir uns vor, was die Menschen damals in ihren Herzen gefühlt haben müssen, als sie endlich frei waren. Wie groß müssen ihre Freude und ihre Erleichterung gewesen sein! Es fühlte sich an, wie ein Traum, den man kaum glauben konnte. Nach einer langen Zeit des Leidens kam plötzlich die Freiheit.



Dieses Gefühl kennen wir auch. Jeder von uns hat vielleicht schon einmal erlebt, dass sich eine schwierige Situation plötzlich zum Guten verändert hat. In solchen Momenten spürt man ein Gefühl der Freiheit und des inneren Friedens. Und dieses Gefühl der Freude tut unserer Seele so gut. Selbst im tiefsten Leid lässt Gott ein kleines Licht für uns leuchten. Vielleicht können wir es nicht sofort sehen, weil wir vor Ärger oder Schmerz blind dafür sind.



Aber die Dunkelheit hat nicht das letzte Wort, auch wenn wir manchmal das Gefühl haben, dass Gott uns verlassen hat. Wir sind traurig, vielleicht sogar enttäuscht von ihm, weil wir so viel Schweres erleben müssen: Krankheit, Verrat, Trennungen oder andere Enttäuschungen. Aber Gott lässt uns nie allein. Er ist da, auch wenn wir ihn nicht immer spüren. Er ist mitten unter uns und kennt unsere Sorgen und Gefühle.



Viele Male verstehen wir nicht, warum manche Dinge passieren. Aber wir können versuchen, sie zu verstehen und lernen, damit zu leben. Auch Jesus Christus musste durch schwere Zeiten gehen. Es gab einen Moment, in dem er dachte, Gott hätte ihn verlassen. Als er gekreuzigt wurde, rief er voller Leid aus: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ Auch Jesus weiß, was Schmerz, Leid, Angst und Verzweiflung bedeuten, weil er all das selbst erlebt hat. Aber seine Geschichte endet nicht am Kreuz. Nach dem Leiden kommt die Auferstehung. Gott hatte ihn nicht verlassen, sondern war die ganze Zeit bei ihm. Er wurde durch das Leid zum Licht geführt. Auch wenn wir im Dunkeln sitzen, ist Gott bei uns. Er versucht, uns auf verschiedenen Wegen und durch verschiedene Menschen zum Licht zu führen.

Die Worte aus der Offenbarung erinnern uns daran, dass das Leid nicht für immer bleiben wird. Gott verspricht uns eine Zukunft, in der es keine Tränen, keinen Schmerz und kein Leid mehr geben wird. Alles, was heute schwer ist, wird eines Tages vergangen sein. Das hat uns Gott auch durch seinen Sohn gezeigt. Und dort, wo wir heute vielleicht noch Sorgen und Ängste haben, müssen wir uns fragen: Was können wir daraus lernen oder was müssen wir verändern, damit aus unseren Sorgen und Ängsten Frieden, Freiheit, Liebe, Glaube und Vertrauen entstehen können?



Wir sollen nicht aufgeben, sondern unseren Weg mit Vertrauen und Glauben weitergehen, denn Gottes Liebe ist viel stärker als alles Leid und jeder Schmerz. Gott ist derjenige, der uns verspricht, dass der Tod, das Leid und die Schmerzen nicht das letzte Wort haben werden. Sie sind Hindernisse auf unserem Lebensweg, die wir überwinden müssen, damit wir eine Zukunft voller Freude, Frieden, Hoffnung, und Glauben an Gott, unseren Vater, und seinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, erleben können.

