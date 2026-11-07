Grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Gendarmerie wird gestärkt

Von: Gabriela Rist

Abschlusskonferenz des EU-Projektes mit den beteiligten Institutionen aus Rumänien und der Ukraine

Sathmar – Die Mobile Gendarmerieeinheit „Ștefan Cicio-Pop“ in Klausenburg/Cluj-Napoca hat gemeinsam mit der Kreispolizeiinspektion der Gendarmerie „General de Brigadă Ioniță Borșan“ Sathmar/Satu Mare und der Militäreinheit 0385 Ismail der Nationalgarde der Ukraine das europäische Projekt „Safeguarding EU’s External Borders – LINKBORD“ (ROUA00091) abgeschlossen. Die Klausenburger Einheit fungierte als Projektträger, während die Gendarmerieinspektion Sathmar und die ukrainische Militäreinheit als Partner beteiligt waren.

Das Projekt wurde im Rahmen des Programms Interreg VI-A NEXT Rumänien–Ukraine 2021–2027 finanziert. Das Gesamtbudget belief sich auf 440.554,62 Euro, davon stammten 396.499,15 Euro aus EU-Mitteln. Die Umsetzung begann am 21. Mai 2025 und endet am 20. November 2026.

Ziel des Vorhabens war es, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Institutionen zu intensivieren. Dies sollte durch gemeinsame Berufsausbildungen, Erfahrungsaustausch, taktische Übungen sowie Investitionen zur Verbesserung der logistischen und operativen Kapazitäten erreicht werden.

Im Rahmen der Fortbildungsmaßnahmen fanden Seminare und Schulungen zum Austausch bewährter Praktiken, zur institutionellen Zusammenarbeit und zum integrierten Grenzmanagement statt. Im November 2025 kamen Vertreter der Partnereinrichtungen zu einem Arbeitstreffen in Trestenburg/Tășnad im Kreis Sathmar zusammen. Die Schulungsaktivitäten wurden 2026 fortgesetzt, teilweise auch in Onlineformaten.

Ein weiterer Schwerpunkt lag auf der Modernisierung der technischen Ausstattung. Die Gendarmerieinspektion Sathmar leitete in diesem Zusammenhang den Ankauf eines Spezialtransportfahrzeugs mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen in die Wege. Dieses soll für den Transport von Ausrüstung und Materialien eingesetzt werden, die bei operativen Einsätzen benötigt werden.

Im Oktober 2026 organisierten die Projektpartner eine gemeinsame rumänisch-ukrainische taktische Übung. Dabei wurden Einsatzverfahren angewandt sowie Kommunikations- und Koordinierungsabläufe bei komplexen operativen Situationen erprobt. Die Übung diente dazu, die Zusammenarbeit zwischen den Einheiten zu verbessern und die Einsatzkräfte auf gemeinsame Herausforderungen vorzubereiten.

Auch die Information und Sensibilisierung der Bevölkerung war Bestandteil des Projekts. Im Oktober 2026 fand im Rahmen des Programms „Schule anders“ am theoretischen Lyzeum „Ioniță G. Andron“ in Negrești-Oaș eine Veranstaltung für rumänische und ukrainische Schüler statt. Auf dem Programm standen Präsentationen der beteiligten Institutionen, praktische Vorführungen und die Vorstellung der bei Einsätzen verwendeten Ausrüstung. Darüber hinaus konnten die Jugendlichen an interaktiven Aktivitäten teilnehmen und einen Trainingssimulator ausprobieren.

Mit der im November 2026 veranstalteten Abschlusskonferenz wurde die Umsetzung der geplanten Projektaktivitäten abgeschlossen. Dabei wurden auch die von den Partnereinrichtungen erzielten Ergebnisse vorgestellt.

Das Projekt trug zur Verbesserung der beruflichen Ausbildung, zum Ausbau der logistischen Kapazitäten und zur Festigung der Kooperationsmechanismen zwischen den beteiligten Institutionen bei. Die erzielten Ergebnisse sollen als Grundlage für die Fortsetzung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und für weitere gemeinsame Vorhaben im Bereich der öffentlichen Ordnung und Sicherheit dienen.

Das Programm Interreg VI-A NEXT Rumänien–Ukraine 2021–2027 wird von der Europäischen Union finanziert und von den am Programm beteiligten Staaten kofinanziert.