Grindeanu drängt PNL zur Regierungsbeteiligung

Bukarest (ADZ) – Die Führung der Sozialdemokraten (PSD) hat Parteichef Sorin Grindeanu einstimmig ein weitreichendes Mandat für Verhandlungen mit dem designierten Ministerpräsidenten Luca Niculescu erteilt. Grindeanu rief die Liberalen (PNL) und den Ungarnverband (UDMR) erneut dazu auf, gemeinsam eine Regierung zu bilden. Er schlug eine „Friedensphase“ bis zum Frühjahr vor. Dann solle die Zusammenarbeit neu bewertet werden. Die PSD wolle sich aktiv an einer Regierung beteiligen und damit Verantwortung übernehmen, obwohl das seiner Partei in den Umfragen schaden könnte, sagte Grindeanu. Zugleich bereitet sich die PSD auf mögliche Neuwahlen vor. Die Partei setzte eine Kommission ein, die das Wahlrecht prüfen soll. Vorgezogene Wahlen seien zwar nicht das gewünschte Szenario, könnten aber unvermeidbar werden, so der Parteichef. Er warf der nationalistischen AUR vor, aus rein parteipolitischem Interesse auf Neuwahlen zu drängen.



Ein monatelanger politischer Streit bis zu möglichen Neuwahlen könnte die Wirtschaft ruinieren, warnte der PSD-Chef. Investoren und Finanzmärkte würden sofort reagieren und ihr Geld aus Rumänien abziehen. Das Land könnte dadurch vor einem Staatsbankrott stehen.