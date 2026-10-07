Grindeanu erhält breites Mandat für Verhandlungen mit Luca Niculescu

Bukarest (ADZ) – Der PSD-Vorstand hat am Dienstag auf einer Sitzung beschlossen, Parteichef Sorin Grindeanu ein breites Mandat für die anstehenden Verhandlungen mit dem designierten Premierminister Luca Niculescu zu erteilen. Grindeanu gab im Anschluss bekannt, dass Niculescu zwar „ein Profi und eine anständige, ehrbare Person“ sei, die PSD ihm jedoch nichtsdestotrotz „keinen Blankoscheck ausstellen“ werde – die Unterstützung für ihn und sein Kabinett werde hauptsächlich von seinem Regierungsprogramm sowie dem Willen des designierten Premiers abhängen, sich „von den zum Scheitern verurteilten Reformen vom Typ Bolojan abzukoppeln“ – Austerität sei nämlich „nicht der richtige Weg, um das Defizit abzubauen“, stellte der PSD-Chef klar. Mit anderen Worten scheinen die Sozialdemokraten ihre potenzielle Unterstützung für Niculescu und dessen Regierung von einer umgehenden Lockerung der Sparmaßnahmen abhängig machen zu wollen.



Grindeanu teilte zudem mit, dass seine Parteikollegen „empört“ über den Beschluss des Staatsoberhauptes gewesen seien, seine „politischen Experimente“ fortzusetzen und den Regierungsauftrag auch diesmal nicht an einen PSD-Politiker zu vergeben. De facto steht der PSD-Vorsitzende deswegen parteiintern unter zunehmendem Druck.



Medienberichten zufolge, die sich auf Parteiinsider berufen, sind die Sozialdemokraten zurzeit gespalten in puncto einer eventuellen Unterstützung für Luca Niculescus Kabinett – während ein Teil der Genossen auf eine Regierungsbeteiligung der PSD drängt, zieht der Hardliner-Flügel um die Craiovaer Bürgermeisterin Lia Olguța Vasilescu und ihrem Ehemann Claudiu Manda vorgezogene Neuwahlen vor, um anschließend mit dem absehbaren Wahlsieger AUR eine Regierungskoalition eingehen zu können.