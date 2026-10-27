Grindeanu kündigt zwei Strukturreformen an

Bukarest (ADZ) – PSD-Chef Sorin Grindeanu hat am Montag bekannt gegeben, Regierungschef Luca Niculescu zwei Strukturreformen vorschlagen zu wollen – zum einen eine Reform der kommunalen Verwaltungseinheiten und zum anderen eine Neuorganisierung der staatlichen Agenturen und Unternehmen. Auf Verwaltungsebene gelte es, die Kommunalverwaltungen kleiner Ortschaften zusammenzulegen, ohne die öffentlichen Dienstleistungen für deren Bewohner zu beeinträchtigen, sagte Grindeanu. Rumänien weist gegenwärtig knapp 3000 Kommunen auf – viele davon sind zwar klein, verfügen jedoch alle über eigene Verwaltungen.



Des Weiteren habe auch der Regierungsapparat neuorganisiert zu werden – sowohl durch Zusammenlegung als auch Abwicklung von Behörden und/oder maroden Staatsunternehmen, teilte der PSD-Chef mit, demzufolge die Regierung beide Reformen bis März kommenden Jahres per Vertrauensfrage durchboxen sollte.



Grindeanu gab zudem die für besagte Reformen zuständigen PSD-Politiker bekannt: So verantwortet der EU-Abgeordnete Dragoș Benea für die Reform der Verwaltungseinheiten, während Vizepremier Marian Neacșu für die Neuorganisierung des Regierungsapparats zuständig ist.