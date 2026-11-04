Grindeanu plant Fusionen von Behörden und Staatsunternehmen

Bukarest (ADZ) – Im Zuge der Austerität und Verwaltungsmodernisierung plant PSD-Chef Sorin Grindeanu nach eigenen Angaben auch Behördenfusionen und die Zusammenlegung staatlicher Unternehmen in Bereichen, in denen bestehende Doppelstrukturen abgebaut werden können. Wie Grindeanu mitteilte, bereitet die PSD diese Tage eine Liste von Behörden und Staatsunternehmen vor, die neuorganisiert und verschlankt oder gar zusammengelegt werden könnten – der Parteivorstand erwarte diesbezüglich Vorschläge innerhalb der nächsten beiden Wochen. Als Ex-Verkehrsminister führte Grindeanu sein früheres Ressort als Beispiel für potenzielle Behördenfusionen an – dem Verkehrsministerium seien eine Reihe eigenständiger staatlicher Dienststellen, etwa im Bereich des Straßenbaus, unterstellt, die für durchaus ähnliche Aufgaben zuständig seien und daher problemlos zusammengelegt werden könnten. Weitere Fusionen könnten auch bei der Bahn ins Auge gefasst werden, während die staatliche Fluggesellschaft TAROM einen „Relaunch“ benötige.



Der PSD-Chef teilte des Weiteren mit, die längst zu Sinekuren ausgearteten Vergütungen aller Mitglieder der Verwaltungsräte staatlicher Unternehmen deckeln lassen zu wollen – und zwar auf dem Niveau des aktuellen Durchschnittsgehalts. Einzige Ausnahme würden die börsennotierten Staatsunternehmen bilden, für die „spezifische Regelungen“ gelten, stellte Grindeanu klar.



Nicht zu guter Letzt gab der PSD-Vorsitzende bekannt, dass eine erste Vorlage der Reform der Verwaltungseinheiten des Landes kommenden Montag, nach der wöchentlichen Sitzung des PSD-Vorstands, vorgestellt werden soll – dabei werde es sich allerdings nicht um die Endversion der Reform, sondern lediglich um eine Arbeitsvariante handeln, hob der 52-Jährige hervor.