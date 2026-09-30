Grosaru floppt mit Klage gegen Mureșans Auftrag

Bukarest (ADZ) – Das Berufungsgericht Bukarest hat am Dienstag den Antrag des Verbands der Italiener in Rumänien (RO.AS.IT) auf Aussetzung des Dekrets von Präsident Nicușor Dan zur Ernennung von Siegfried Mureșan zum Ministerpräsidenten als unzulässig zurückgewiesen. Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig.



Der Verein unter Führung der Abgeordneten Ioana Grosaru, hatte den Antrag am 22. September eingereicht. Das Gericht folgte dem Einwand der Präsidialverwaltung und wies den Antrag ab. Der Vorstoß löste den Widerspruch anderer Organisationen der italienischen Gemeinschaft aus. Elf Verbände erklärten, die Position von RO.AS.IT gebe nicht die Haltung der gesamten italienischen Gemeinschaft wieder. Sie reagierten „mit Überraschung und tiefer Sorge“ auf die Anfechtung der Ernennung Mureșans.



Es sei nicht akzeptabel, den Namen der italienischen Gemeinschaft oder die Beziehungen zwischen Italien und Rumänien für politische Botschaften zu verwenden, die von der Gemeinschaft insgesamt weder unterstützt noch geteilt würden.