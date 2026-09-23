Großbaustelle am Mocioni-Platz startet im Oktober

Von: Raluca Nelepcu

Temeswar – Die Temeswarer Kommunalverwaltung startet im Oktober die umfassende Neugestaltung des Mocioni-Platzes und seines Umfelds im historischen Stadtteil Josefstadt/Iosefin. Wie das Pressebüro des Bürgermeisteramts Temeswar/Timișoara mitteilt, sollen mehr als 26.000 Quadratmeter öffentlicher Raum umgestaltet werden. Die Bauarbeiten beginnen am 12. Oktober und sollen insgesamt 30 Monate dauern.



Das Vorhaben ist nach Angaben der Stadtverwaltung das zweite große Stadterneuerungsprojekt in den historischen Stadtvierteln Temeswars. Vorgesehen sind breitere und erneuerte Gehwege, zusätzliche Grünflächen, Fahrradwege sowie eigene Fahrspuren für den öffentlichen Nahverkehr. Gleichzeitig werden Versorgungsleitungen und die öffentliche Beleuchtung modernisiert. Im Zentrum des Mocioni-Platzes soll ein Brunnen mit Wasser- und Lichtspielen entstehen, umgeben von Sitzbänken. Außerdem sind 68 Parkplätze vorgesehen.



„Die Josefstadt ist ein äußerst wertvolles Viertel, heute aber größtenteils ein Transitraum“, erklärte Vizebürgermeister Ruben Lațcău. Täglich würden bis zu 30.000 Autos sowie Hunderte Fußgänger und Radfahrer das Gebiet durchqueren. Die Neugestaltung des Mocioni-Platzes sei gemeinsam mit anderen großen Verkehrsprojekten wie der „Grünen Magistrale“, der Solventul-Unterführung und -Brücke sowie dem IV. Verkehrsring geplant worden. Ziel sei es, den öffentlichen Nahverkehr zu bevorzugen und mehr Platz für Fußgänger, Radfahrer und Grünflächen zu schaffen. Gleichzeitig erhofft sich die Stadtverwaltung neue Impulse für die bereits ansässigen Geschäfte und die Ansiedlung weiterer Unternehmen.



Mit Beginn der ersten Bauphase am 12. Oktober wird auch die Verkehrsführung geändert. Diese Regelung soll voraussichtlich bis Mai 2027 gelten. Der öffentliche Nahverkehr soll nach Angaben des Bürgermeisteramts von den Änderungen nicht betroffen sein.



Auf der Nicolae-Titulescu-Uferstraße wird die bisherige Fahrtrichtung umgekehrt; die Straße wird zur Einbahnstraße in Richtung Stadtzentrum. Wer aus der Nicolae-Titulescu-Straße kommt, kann geradeaus fahren oder links in die Jiul-Straße abbiegen. Aus Richtung Jiul steht eine Fahrspur zum Linksabbiegen auf die Nicolae-Titulescu-Uferstraße zur Verfügung.



Auch in anderen Bereichen rund um die Baustelle gelten neue Verkehrsregeln. Autofahrer, die aus der Odobescu-Straße in Richtung Boulevard des 16.



Dezembers 1989 unterwegs sind, müssen künftig links abbiegen; die Kreuzung wird mit einer Ampelanlage geregelt. Auf der Ghica-Straße bleibt die bisherige Fahrtrichtung bis zur Kreuzung mit der Tudor-Vladimirescu-Uferstraße bestehen, von dort ist jedoch nur noch das Linksabbiegen möglich. Der Fußgängerübergang vor dem Banater Nationalkolleg wird während der Arbeiten aufgehoben.



An der Kreuzung der Straßen Dragalina/Tudor Vladimirescu/Nicolae Titulescu wird das Linksabbiegen ebenfalls nicht mehr möglich sein. Autofahrer, die vom Boulevard des 16. Dezembers 1989 kommen, können die Baustelle über die Straßen Treboniu Laurian und Brașov umfahren. Bei den Temeswarern, die diese Straßen nahezu täglich nutzen, sorgen die angekündigten Verkehrseinschränkungen bereits für Unmut.



Das Projekt umfasst neben dem Mocioni- und dem Hl. Maria-Platz auch Abschnitte des Boulevards des 16. Dezembers 1989, der Tudor-Vladimirescu-Uferstraße sowie Teile mehrerer angrenzender Straßen, darunter Gheorghe Doja, Miron Costin, Timotei Cipariu, Nedelcu Zugrav, Moților, Ady Endre, Emanoil Gojdu, Treboniu Laurian und Ion Eliade Rădulescu.



Finanziert wird die Stadterneuerung über nicht rückzahlpflichtige EU-Mittel sowie aus dem Temeswarer Kommunalhaushalt. Den Auftrag führt PORR Construct SRL aus. Der Bauvertrag hat laut Pressebüro des Bürgermeisteramts einen Wert von fast 40 Millionen Lei ohne Mehrwertsteuer.