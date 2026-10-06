Großer Erfolg für den 9. UVT Liberty Marathon

Von: Andreea Oance

Temeswar – Über 5000 Läufer haben am vergangenen Wochenende die Innenstadt von Temeswar/Timișoara in eine riesige Sportbühne verwandelt. Die neunte Ausgabe des UVT Liberty Marathon, organisiert von der West-Universität Temeswar (UVT), war ein voller Erfolg für die sportliche Gemeinschaft.



Jedes Jahr trägt die Medaille, die am Ende des Rennens verliehen wird, die Unterschrift eines großen rumänischen Olympiasiegers. Das ganz besondere Detail prägte die diesjährige Ausgabe – jeder Teilnehmer, der das Ziel erreichte, erhielt eine Finisher-Medaille, die die offizielle Unterschrift der Turnlegende Nadia Comăneci trägt. Die Aktion fand anlässlich des 50-jährigen Jubiläums ihrer historischen ersten perfekten 10,0 bei den Olympischen Spielen statt.



Zudem wurden die offiziellen Event-Lauf-shirts vom bekannten Künstler Cristian Sida gestaltet. Die große Siegerin konnte jedoch bei der diesjährigen Ausgabe des UVT Liberty Marathon in Temeswar nicht dabei sein.



Bei den vergangenen Ausgaben des Marathons wurde die Medaille von weiteren wichtigen rumänischen Olympiasieger wie Constantina Diță, Simona Amânar, Camelia Potec, Andreea Răducan, Mihai Covaliu, Ana Maria Brânză, Gabriela Szabo und Alina Dumitru unterzeichnet.



Die Veranstaltung war über zwei Tage perfekt aufgeteilt, um sowohl Profis als auch Familien zu begeistern: Der Samstag, 3. Oktober, stand ganz im Zeichen des Nachwuchses und der Hobbyläufer. Am Nachmittag starteten die Kinderläufe (über 200 Meter, 400 Meter und 1 Kilometer) sowie der barrierefreie und für alle offene 2-km-Crosslauf. Eine traditionelle Pasta-Party und eine Tombola rundeten den Samstagabend an der Universität ab. Am Sonntag (4. Oktober) fiel der Startschuss am frühen Morgen für die anspruchsvollen, zertifizierten Hauptdisziplinen. Die Läufer traten im Marathon (42 km), Semimaraton (21 km), im 10,5-km-Lauf sowie in den verschiedenen Marathon-Staffeln an.



Die Laufstrecke führte die Athleten quer durch die historischen und malerischen Ecken der Stadt – vorbei am Justizpark, dem Freiheits- und Opernplatz sowie entlang des Bega-Ufers. Ein besonderes Zeichen setzte die Universität in diesem Jahr auch in Sachen Inklusion: Zahlreiche Kinder aus lokalen Betreuungszentren durften kostenlos am 1-km-Lauf teilnehmen und wurden mit kompletten Starterkits ausgestattet.



Die vollständigen, minutengenauen Ergebnisse und Platzierungen aller Altersklassen können direkt online über die offizielle Zeitnahme-Plattform liniadesosire.ro/events/uvt-liberty-marathon-2026/ eingesehen werden.