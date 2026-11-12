Großer Preis von Cottbus an Florin Șerban

Von: Werner Kremm

Reschitza – Nach dem Goldenen Leoparden, dem Hauptpreis des traditionsreichen internationalen Filmfestivals im schweizerischen Locarno, den der aus Reschitza stammende und in Bukarest und den USA ausgebildete Florin Șerban im Spätsommer errang (ADZ berichtete), wurde jetzt sein Film „Nu e locul tău aici“/„Du gehörst nicht hierher“, bei dem er Regie führte und das Drehbuch schrieb, beim Internationalen Filmfestival in Cottbus mit dem Großen Preis bedacht. Das Filmfestival Cottbus gilt als eines der bedeutendsten Filmereignisse in Mittel- und Osteuropa.

In Rumänien wurde die Meldung von der Auszeichnung des neuesten Werks von Florin Șerban vom Reschitzaer Rathaus verbreitet, das die Meldung mit einem herzlichen Glückwunsch an den Sohn der Stadt verband. „Der Erfolg des Regisseurs Florin Șerban ist ein guter Grund zum Stolz der ganzen Stadt, wie auch des rumänischen Filmwesens!“, hieß es.

Der Erfolg in Cottbus reiht sich bereits ein in eine Erfolgsserie Florin Șerbans. Neben dem eingangs erwähnten „Goldenen Leoparden“ von Locarno wurde sein Werk auch mit dem „Europe Cinemas Label“ ausgezeichnet sowie mit einem Preis der Jungen Jury, ebenfalls in Locarno. Indirekt als ein Erfolg auch Florin Șerbans kann auch die Sonderbelobigung des jungen Schauspielers Teodor Butănescu gesehen werden, der in Șerbans in Locarno und Cottbus ausgezeichneten Film „Nu e locul tău aici“/„Du gehörst nicht hierher“ eine der Hauptrollen interpretierte.

Derselbe Film steht auch auf der Grundsatzliste der Nominierungen für die Preisverleihung der Europäischen Filmakademie – European Film Awards –, deren Shortlist am Samstag, dem 14. November, auf dem 39. Internationalen Filmfestival im ostgriechischen Thessaloniki verkündet wird. Die Bekanntgabe der potenziellen Preisträger wird live auf der Webseite der Europäischen Filmakademie übertragen.