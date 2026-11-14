Großer Street-Workout-Komplex in Kronstadt eröffnet

Von: Laura Căpățână Juller

Kronstadt – In Kronstadt/Brașov wurde vor wenigen Tagen ein moderner Calisthenics-Komplex unter freiem Himmel eröffnet, in dem Sportbegeisterte ab 14 Jahren zu jeder Uhrzeit kostenlos mit dem eigenen Körpergewicht trainieren können. Die Sportart Calisthenics hat ihren Ursprung im antiken Griechenland. Der Begriff bedeutet wörtlich übersetzt „schöne Stärke“ (griechisch „kalos“ steht für „schön“ und „sthenos“ für „Stärke“). Bei dieser Trainingsform dient das eigene Körpergewicht als Widerstand, um Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit und Koordination zu verbessern.

Auf dem 200 Quadratmeter großen Gelände in der Agricultorilor-Straße stehen zahlreiche Trainingsmöglichkeiten zur Verfügung, wie Klettergerüste, Querstangen oder Calisthenics-Bänke, an denen Handstand, Klimmzüge, Liegestütze oder Kniebeugen im Freien geübt werden können. Der Komplex eignet sich sowohl für Fortgeschrittene als auch für Anfänger. Letztere finden an einer Infotafel Details zur Anwendung der Apparatur und zu bestimmten Übungen.

Die Lokalbehörden kündigen an, solche Anlagen auch in anderen Wohnvierteln errichten zu wollen und äußerten den Wunsch, künftig Wettbewerbe auf dem Gelände zu organisieren.