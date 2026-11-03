Großwardein führt neue Regeln für Spiel- und Freizeitanlagen ein

Von: Arthur Glaser

Großwardein – Der Stadtrat von Großwardein/Oradea hat am Donnerstag, dem 29. Oktober, eine neue Verordnung zur Verwaltung und Nutzung der städtischen Spiel-, Sport- und Freizeitanlagen beschlossen. Ziel ist es, die Sicherheit der Nutzer zu erhöhen und einheitliche Standards für Betrieb, Wartung und Kontrolle einzuführen.

Die Regelung gilt nicht nur für Kinderspielplätze in Wohnvierteln, Parks und Grünanlagen, sondern auch für Abenteuerparks, Outdoor-Fitnessbereiche, Wasserspielplätze (Splash Pads), Pumptracks und Skateparks. Je nach Art der Anlage gelten unterschiedliche Nutzungsbedingungen, die unter anderem das Alter der Nutzer, die Beschaffenheit der Geräte und die jeweiligen Sicherheitsanforderungen berücksichtigen.

Eine wesentliche Neuerung ist die Einführung regelmäßiger Kontrollen. Vorgesehen sind Sichtprüfungen, Betriebskontrollen und umfassende technische Inspektionen. Festgestellte Mängel werden nach ihrem Schweregrad in drei Kategorien eingeteilt: geringfügig, erheblich und kritisch. Besteht eine Gefahr für die Nutzer, kann der Zugang eingeschränkt, ein Gerät vorübergehend gesperrt oder der gesamte betroffene Bereich geschlossen werden. Sämtliche Kontrollen, Reparaturen und Wartungsarbeiten müssen künftig dokumentiert werden.

Auch die Informationspflichten werden erweitert. Jede Anlage muss mit Hinweistafeln ausgestattet sein, die über Nutzungsregeln, Öffnungszeiten, Altersbeschränkungen, maximale Nutzerzahlen und Sicherheitsvorschriften informieren. Für Spielplätze in Wohngebieten ist grundsätzlich eine Nutzung zwischen 8 und 22 Uhr vorgesehen.

Die Verordnung enthält zudem klare Verbote, darunter die Beschädigung von Geräten, deren zweckwidrige Nutzung, das Zurücklassen von Abfällen sowie das unbefugte Befahren mit motorisierten Fahrzeugen. Verstöße können je nach Schwere mit Geldbußen zwischen 200 und 5000 Lei geahndet werden. Für die Kontrolle und Sanktionierung sind die örtliche Polizei und weitere gesetzlich befugte Personen zuständig.

Darüber hinaus soll ein städtisches Register eingerichtet werden, in dem sämtliche Spiel- und Freizeitanlagen, ihre Ausstattung, Kontrollen, Reparaturen und eventuelle Zwischenfälle erfasst werden. Für bereits bestehende Anlagen ist eine Übergangsphase zur Überprüfung und Aktualisierung der Unterlagen sowie zur Anpassung der Informationstafeln vorgesehen.

Die neue Verordnung ersetzt und ergänzt die bisherige Regelung aus dem Jahr 2017 und trägt der wachsenden Vielfalt der Freizeitangebote in Großwardein Rechnung.