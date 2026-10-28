Großwardein widmet sich Bürgerhaushalt

Von: Arthur Glaser

Großwardein – Die Einwohner von Großwardein/Oradea haben ihre Favoriten für den Bürgerhaushalt 2026 gewählt. Insgesamt 39 Projekte standen zur Abstimmung, 16 davon sollen nun mit städtischen Mitteln verwirklicht werden. Dafür will die Stadtverwaltung das ursprünglich vorgesehene Budget von 1,5 Millionen auf 1,575 Millionen Lei erhöhen.

Mit 500 Stimmen setzte sich der Vorschlag durch, auf dem alten Friedhof im Stadtteil Nufărul eine Gedenkmauer für die Einwohner des Dorfes Seleuș zu errichten. Der Ort wurde während der kommunistischen Diktatur aufgelöst. Auf den weiteren Plätzen folgen ein Blumenkorridor in der Corneliu-Coposu-Straße mit 449 Stimmen und die Aufstellung einer Büste des Domherrn Vincze Bunyitay im Brătianu-Park mit 444 Stimmen.

Auch die Begrünung der Stadt spielte bei der Abstimmung eine wichtige Rolle. Zu den ausgewählten Vorhaben gehören neue Baumreihen in der Iuliu-Maniu-Straße, die Begrünung entlang des Flusses Peța sowie die Aufwertung von Grünflächen in der Oneștilor-Straße. Geplant sind außerdem Trinkwasserstationen und Abkühlungsmöglichkeiten für heiße Sommertage auf dem Unirii-Platz, öffentliche Trinkbrunnen und Einstiegsstellen für Kajaks und Stand-up-Paddle-Boards am Fluss Crișul Repede.

Insgesamt wurden 4419 Stimmen abgegeben, davon 3363 online und 1056 persönlich. Die 15 bestplatzierten Projekte kosten zusammen 1,475 Millionen Lei und liegen damit innerhalb des vorgesehenen Budgets. Bürgermeister Florin Birta schlug jedoch vor, zusätzlich 75.000 Lei bereitzustellen, damit auch die Sanierung der Fußgängerunterführungen am Dacia-Boulevard im Stadtteil Rogerius umgesetzt werden kann. Das Vorhaben erhielt 115 Stimmen.

Die ausgewählten Projekte sollen in den städtischen Haushalt für 2027 aufgenommen werden.