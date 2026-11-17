Von: Valentin Brendler

Bukarest – „Gute Architektur ist die, die Leben rettet“, erklärte vor Kurzem Prof. Dr. Bohdan Cherkes von der Nationalen Polytechnischen Universität Lemberg, in der Ukraine. Er stellte in einem Vortrag die von ihm initiierte Ausstellung „Design in Wartime“ (Design in Kriegszeiten) vor. Bis Sonntag, 22. November, sind zehn Werke der Ausstellung in der Eingangshalle der Universität für Architektur und Stadtplanung „Ion Mincu“ in Bukarest (Str. Academiei 18–20) zu sehen.

Entwickelt wurden die Projekte von österreichischen (von der Technischen Universität Wien in Österreich) und ukrainischen (der besagten Lemberger Universität) Studierendengruppen, unter der Anleitung von Prof. Dr. Bohdan Cherkes.

Das österreichische Kulturforum und die Universität für Architektur und Stadtplanung „Ion Mincu“ in Bukarest (mit Unterstützung der Cărturești-Gruppe, des Ukraine Office Austria im österreichischen Ministerium für europäische und internationale Angelegenheiten sowie der OeAD, der Österreichischen Agentur für Bildung und internationale akademische Zusammenarbeit) haben die Ausstellung nach Bukarest gebracht. Sie wurde zuvor bereits in anderen Städten gezeigt.

Die Eröffnungsveranstaltung begann mit einem dreißigminütigem Vortrag von Cherkes, in dem er zuerst die Situation in der Ukraine verdeutlichte. Er zeigte Bilder eines großen, ukrainischen Wohnhauses, das bei einem russischen Angriff zerstört wurde. „Das erste Ziel der Bevölkerung ist es, zu überleben“. Viele schafften es, jedoch starben sechzehn Personen beim Angriff, so Cherkes. Es brauche, wegen der Angriffe neue Designs und neue Architektur, welche die Bevölkerung schützt.

Genau damit befasst er sich. Mit „Design in Kriegszeiten“. Er machte jedoch eine wichtige Unterscheidung: Er befasst sich nicht mit „Militärdesign“. Damit wäre unter anderem das Designen von Drohnen oder Raketen gemeint. Er befasst sich vor allem mit „zivilem Design in Kriegszeiten“.

In der Ukraine ist die Aufgabe von zivilem Design in erster Linie Leben zu retten. Zum Beispiel werden die Schlafzimmer in Wohnhäusern zumeist in die Mitte der Gebäude verlegt, damit die Schlafenden mehr Wände nach außen trennen und sie dadurch etwas sicherer vor Raketen und Drohnen sind.

Denn die Zeiten sind offensichtlich schwer. Drohnen und Raketen können die meisten ukrainischen Städte innerhalb von drei bis sechs Minuten erreichen, so Cherkes. Sie kommen vor allem aus Russland und der besetzten Krim. Dazu gibt es noch ganz andere Folgen: Die Stadt Lemberg, wo Cherkes lehrt, wuchs laut ihm in den ersten Monaten des Angriffskrieges von 800.000 Einwohner auf ungefähr 5.000.000 Einwohner an, weil so viele Menschen aus dem Osten der Ukraine flohen.

Um diesen großen He-rausforderungen gerecht zu werden, befasst er sich mit fünf Feldern des Designs. Das Erste heißt: „Flüchtlingsunterkünfte“. Dabei ist insbesondere die Situation in Lemberg gemeint: Die Flüchtenden brauchen Unterkünfte und diese sollten am besten auch noch sicher sein.

Daneben gibt es noch „Schutzraum-Design“, wobei es darum geht, sichere Bunker zu bauen.

Außerdem gibt es auch in diesem Feld „Militärdesign“. Als Beispiel zieht er einen seiner Studenten heran, der einen funktionalen Rucksack entworfen hat, der heutzutage tatsächlich genutzt wird.

Abseits davon gibt es noch „Kunsttherapie-Design“. Dabei ist es das Ziel, Gegenstände zu entwerfen, die Menschen aufheitert und von den sehr schweren Lebensumständen etwas ablenken kann.

Ein ähnliches Ziel hat auch das „Erholungsdesign“, das laut dem Professor vor allem in den Zeiten nach dem Krieg, während des Wiederaufbaus, relevant wird. Gemeint sind unter anderem günstige Erholungsressorts an Seen.

Mit diesen fünf Themen befasst sich auch die Ausstellung in Bukarest. Prof. Dr. Bohdan Cherkes schloss seinen Vortrag mit den Worten: „Mögen Sie niemals Krieg erleben, aber seien Sie immer vorbereitet.“ Genau das möchte er auch mit dem Design seiner Studenten: Vorbereiten und Leben retten, was sich in der Ausstellung widerspiegelt.

„Ich denke, genau das sollten Ausstellungen sein: nicht nur ein Vergnügen oder etwas Interessantes, sondern ein Anreiz, um etwas in Gang zu setzen“, erklärte dazu auch die österreichische Botschafterin Ulla Krauss-Nussbaumer bei der Eröffnungsveranstaltung. Sie erinnerte zudem daran, dass die Ausstellung im vollen Umfang bei der Bukares-ter „Design Week“ zu sehen sein wird.

„Die Ausstellung zeigt eindrucksvoll, wie Design, Kreativität und Innovation dazu beitragen können, Herausforderungen anzugehen, Probleme zu bewältigen und Lösungen zu finden – praktische Lösungen in Situationen, in denen man sie vielleicht zunächst gar nicht erwarten würde“, so die Botschafterin weiter. Außerdem stellte sie klar: „Das Hauptziel der Veranstaltung war es auch, unsere Solidarität mit der Ukraine und ihren Menschen in diesen schwierigen Zeiten zum Ausdruck zu bringen.“

Für diese bedankte sich der ukrainische Botschafter Ihor Prokopchuk, der ebenfalls bei der Eröffnung war. „Niemand hätte sich je vorstellen können, einen solchen Krieg durchleben zu müssen. Als dieser große Krieg ausbrach, musste sich jeder von uns neu orientieren und anpassen. Es galt, Lösungen zu finden, um den Herausforderungen des täglichen Lebens in Kriegszeiten zu begegnen“, so der Botschafter. Die Ausstellung zeige einige Lösungen.

Er berichtet darüber hi-naus von einem Besuch in der ukrainischen Stadt Saporischschja in der Nähe der Front. Dort gebe es mittlerweile eine Schule komplett unter der Erde. Als Bunker sozusagen. Dies sei eine der wenigen Möglichkeiten, so der Botschafter, den Unterricht weiterlaufen zu lassen und zudem noch Schutzräume für die Bevölkerung zu schaffen.

Prokopchuk ist dankbar für die Unterstützung aus Rumänien und der österreichischen Botschaft. „Dieses Engagement – diese Solidarität mit meinem Land und dem ukrainischen Volk – bedeutet uns sehr viel. Ich glaube, genau das gibt uns die Kraft, weiter für uns selbst zu kämpfen.“