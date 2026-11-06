Halloween: Zwischen Grusel und Geschäft

Von: Laura Căppțână-Juller

Abgetrennte blutige Körperteile, Totenköpfe und Vampire – das alles ist Ende Oktober nicht nur in Gruselfilmen zu sehen. Im Zentrum von Törzburg beispielsweise stechen sie überall hervor: an Straßenecken, vor Kaffeehäusern und in Geschäften. Sie tragen zur Halloween-Stimmung bei, die jährlich zahlreiche Touristen aus der ganzen Welt in das „Land Draculas“ lockt.

Das Schloss Törzburg bietet eine Woche lang Touren zum Thema „Draculas Legenden“ an. Touristen, die bereit sind, 200 Lei oder 300 Lei zu bezahlen, um das Schloss in dieser Zeitspanne zu besichtigen, werden in den Innenräumen und den engen, schwach beleuchteten Fluren von jungen Statisten erschreckt, die als Werwölfe oder Leichen auftreten. Für wahre Halloween-Fans gab es auch eine Party mit Übernachtung und einem Vampir-Abendessen für 3000 Lei. Vor allem ausländische Touristen finden Freude daran. Reiseagenturen weltweit werben mit einmaligen Horror-Erlebnissen, mit Schlössern, in denen es spukt, sowie mit Hexen- und Geisterparaden. Siebenbürgen biete die einzigartige Kombination von Geschichte und Erlebnissen, die Gänsehaut verursachen, versprechen sie.

Dem bekanntesten Vampir aller Zeiten hat der britische Journalist Charlie Ottley in seinem neuen Werbefilm für seine Wahlheimat Rumänien eine Rolle eingeräumt, den er Ende Oktober präsentierte. Doch Ottley geht einen Schritt weiter: Dracula soll nur den Appetit wecken, das Land zu besuchen. Danach sollen Touristen viele andere Sehenswürdigkeiten entdecken, denn Rumänien hat viel mehr zu bieten als nur die Legende des Vampirs aus Transsilvanien. Der Halloween-Werbespot ist Teil einer größeren Werbekampagne: Gemeinsam mit dem rumänischen Tourismusministerium hat der Journalist drei Werbefilme produziert, die vom 1. bis zum 29. November auf BBC World News ausgestrahlt werden. Neben dem Dracula-Werbespot, der bereits am 30. und 31. Oktober zu sehen war, präsentieren die beiden anderen Filme die Naturlandschaften, die Möglichkeiten für Ökotourismus und Abenteuer sowie die besonderen Klänge Rumäniens. Die Botschaft ist klar: Dracula kann ein erster Anreiz sein, das Land zu besuchen, doch Rumänien hat weit mehr zu bieten als Burgen und Vampirgeschichten.

Ein Fest, dessen Ursprünge in Irland liegen

Halloween wird häufig mit dem alten keltischen Fest Samhain in Verbindung gebracht, das in der Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November gefeiert wurde und den Übergang von der Erntezeit in die dunkle Jahreszeit markierte. Überlieferungen zufolge glaubten die Kelten, dass in dieser Nacht die Grenze zwischen der Welt der Lebenden und der Toten beson-ders durchlässig sei und die Geister Verstorbener zurückkehren könnten. Um sich vor ihnen zu schützen oder nicht von ihnen erkannt zu werden, verkleideten sie sich mit furchterregenden Masken und entzündeten große Feuer, die das Böse fernhalten sollten. Speisen dienten als Opfergaben, um die Geister zu besänftigen.

Im Laufe der Jahrhunderte vermischten sich die keltischen Bräuche mit christlichen Traditionen. Auch der Name Halloween hat einen christlichen Bezug: Er leitet sich vom englischen Ausdruck „All Hallows’ Eve“ ab, was so viel wie „Vorabend von Allerheiligen“ bedeutet. Aus der ursprünglichen Bezeichnung entwickelte sich im Laufe der Zeit der heutige Name. Allerheiligen wird am 1. November gefeiert.

Irische Auswanderer brachten die Tradition im 19. Jahrhundert in die USA, wo sich Halloween zu einer bedeutenden Veranstaltung entwickelte. Das Fest verbreitete sich auch in anderen Teilen der Welt und ist auch in Europa beliebt.

Halloween in Rumänien

Auch in Rumänien gewann das Fest, das besonders seit Beginn des 21. Jahrhunderts zunehmend Verbreitung fand, immer mehr an Bedeutung. Anfangs war es eher aus amerikanischen Filmen bekannt, danach erschienen verkleidete Halloween-Gestalten und ausgehöhlte Kürbisse in öffentlichen Räumen wie Parks. Später entdeckte die Geschäftswelt das Gruselevent für sich und führte Dekorationen wie Spinnweben, Schädel oder augehöhlte Kürbisse in Einkaufszentren ein und bot immer mehr Kostüme und Zubehör an. Thematische Partys kamen hinzu und mittlerweile finden es auch Kinder mancherorts lustig, verkleidet von Haus zu Haus zu spazieren und „Süßes oder Saures“ zu rufen. Vereinzelt gibt es sogar Halloween-Partys in Kindergärten.

Bereits seit einigen Jahren gibt es in Kronstadt das „Halloween Fest“ am Marktplatz. Vergangenes Wochenende waren gigantische Puppen neben dem alten Rathaus zu sehen, ebenso Skelette und viele Kürbisse. In manchen Restaurants gab es thematische Partys mit DJ und Drei-Gänge-Menü. Verkleidung und schrilles Make-Up waren verpflichtend – und ist wohl einer der Gründe, warum das Fest gut ankommt. Die Geschäftswelt scheint an diesem Trend festzuhalten und arbeitet verstärkt an der Vermarktung von Halloween. In Supermärkten gibt es neben den üblichen Süßigkeiten Regale mit schwarzen Takis (gerollte Chips) in Sargform, Kaugummi mit Vampirmotiven und Lutscher, die an Geisterfiguren erinnern. In Läden für Accessoires findet man Teufelshörner und Hexenhüte und Discountläden locken mit Plastik-Totenköpfen mit glitzernden Augen oder kitschigen Monstermasken. Jahr für Jahr ist das Angebot in Rumänien immer abwechslungsreicher und richtet sich zunehmend an ein jüngeres Publikum. Da ist es wohl nicht schwer vorauszusehen, dass Halloween in Zukunft zu den Festen gehören könnte, auf die man sich schon lange im Voraus freut und die entsprechend vorbereitet werden.

Dabei hat auch Rumänien seine eigenen Feste und Bräuche, bei denen Masken, Lärm und Rituale dazu dienen, das Böse abzuwehren, etwa um Neujahr oder Pfingsten. Darunter der Bären- und der Ziegentanz, die in manchen Gegenden des Landes um den Jahreswechsel aufgeführt werden. Die Teilnehmer tragen aufwendige authentische Tiermasken, tanzen zu lauter Musik und erzeugen mit Trommeln und Glocken viel Lärm. Die Rituale stehen unter anderem für die Vertreibung des Bösen. Auch die Urzeln in Großschenk oder Agnetheln vertreiben durch ihre Peitschen und Lärm und durch ihre grausigen, originellen Masken den Winter. Vielleicht könnte man mehr auf die eigenen Traditionen schauen.