Haushaltsumschichtung bringt Verwaltungs-Neueinstellungen

Von: Werner Kremm

Reschitza – Vor der durch die Regierung verfügten Haushaltsaufstockung hat der Kreisrat Karasch-Severin auf seiner Oktobertagung endlich entschieden, was mit dem Rest des „Haushaltsüberschusses“ geschieht, der 2025 sozusagen „eingespart“ wurde, weil diverse Projekte nicht mehr durchgeführt wurden. Im Laufe dieses Jahres hat der Kreisrat bereits zweimal Summen aus diesem eigentlich fälschlich als „Überschuss von 2025“ bezeichneten Fonds Gelder verteilt – hauptsächlich für die Reparatur von Kreisstraßen (rumänisches Kürzel: DJ) – doch jetzt, wo eine nationale Haushaltsaufstockung ansteht, hat man erst mal durch den Kreisrat im Dringlichkeitsmodus Löcher gestopft. Im Rahmen der ordentlichen Kreisratstagung, die 19 Tagesordnungspunkte hatte.

Die Frage der Verteilung des „Haushaltsüberschusses 2025“ wurde im Dringlichkeitsmodus auf die Tagesordnung gesetzt, neben einigen Organigrammfragen beim Kreisrat, beim Theater des Westens und beim Kreiskrankenhaus für Notfälle Reschitza. Die höchste Summe – 50.820.000 Lei – geht allerdings ans Polizeiinspektorat IPJ Karasch-Severin in Reschitza, wo die gesamte Erdgasinstallation erneuert werden muss. 80.000 Lei wurden für die Reparatur des Daches der Ambulanz Reschitza bereitgestellt, ein Gebäude, das dem Kreisrat gehört und der Ambulanz zur Gratisnutzung zur Verfügung gestellt wurde. Dass der Kreisrat auch die 736.790 Lei zusätzlich dem Theater des Westens „zuteilt“, die schon vor mehreren Monaten seitens des Entwicklungsministeriums im Rahmen einer großen Geldausschüttung an Kulturinstitutionen zur Verfügung gestellt wurden, das hat und hat auch nicht seine Begründung: Einerseits wird das Reschitzaer Theater vom Kreisrat finanziert, andrerseits erklärte der damalige (Interim-)Entwicklungsminister, Attila Cseke vom Ungarnverband UDMR, dass die Gelder seines Ministeriums ausdrücklich nur an solche Kulturinstitutionen gehen, die nicht vom Kulturministerium finanziell versorgt werden, sondern von anderen, niedereren Verwaltungsebenen. Implizite gab er zu verstehen, dass diese Gelder direkt an die bedachten Kultureinrichtungen gehen sollen.

Der Kreisrat stockte auch die Summen für die Sozialbetreuung auf, indem er 1,742 Millionen Lei für ausstehende Unterstützungszahlungen an Behinderte zur Verfügung stellte. Auch dieses Geld kommt eigentlich nicht vom Kreisrat sondern vom Ministerium für Arbeit und Sozial-Solidarität.

Dem Kreiskrankenhaus für Notfälle Reschitza wurden Gelder für die Personalfinanzierung einer neuen Abteilung, dem Zentrum für geistige Gesundheit und Prävention, zur Verfügung gestellt. Desgleichen wurde genehmigt, dass 15 Posten für Ärzte, vier der vakanten Posten für medizinisches Betreuungspersonal und 21 Verwaltungsposten ausgeschrieben und finanziert werden.