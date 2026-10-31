Heldenfriedhof am Gesprengberg fertig saniert

Von: Laura Căpățână Juller

Kronstadt – Die Sanierungsarbeiten am Heldenfriedhof am Gesprengberg/Cimitirul Șprenghi in Kronstadt/Brașov sind abgeschlossen. In den vergangenen Monaten wurden umfangreiche Restaurierungs- und Neugestaltungsarbeiten durchgeführt. Dabei wurden Alleen und Wege erneuert, durch Einstürze beschädigte Bereiche gesichert und die Stützmauern instand gesetzt.

Im Bereich, der den Gefallenen des Ersten Weltkriegs gewidmet ist, wurden Kreuze und Denkmäler gereinigt, restauriert und auf neuen Stahlbetonfundamenten befestigt, um ihre Stabilität und ihren langfristigen Erhalt zu gewährleisten.

Ziel der Arbeiten sei es gewesen, dem Friedhof ein gepflegtes und würdevolles Erscheinungsbild zu verleihen, das seiner historischen und symbolischen Bedeutung gerecht werde, teilten die Lokalbehörden mit.

Auf dem Friedhof ruhen rumänische, deutsche, ungarische und sowjetische Soldaten, die in den beiden Weltkriegen gefallen sind.