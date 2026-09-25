Herbstfest mit schwäbischem und bayerischem Flair

Von: Gabriela Rist

Sathmar – Am 26. und 27. September lädt das Demokratische Forum der Deutschen in Sathmar/Satu Mare zum Herbstfest ins Schwabenhaus ein. Die Besucher erwartet eine Mischung aus schwäbischen Traditionen, bayerischen Spezialitäten und Oktoberfeststimmung.



Im Schwabenhaus in der Vasile-Lucaciu-Straße 9 beginnt das Fest am Samstag um 14 Uhr, am Sonntag bereits um 11 Uhr. Zwei Tage lang können die Besucher in geselliger Atmosphäre traditionelle Spezialitäten sowie schwäbisches und bayerisches Lebensgefühl genießen.



Nach der offiziellen Eröffnung durch die Vorsitzenden des Regional-, Kreis- und Stadtforums beginnt das Festprogramm. Dabei treten die Tanzgruppe des Johann-Ettinger-Lyzeums und der Deutschen Jugendorganisation Sathmar Gemeinsam, der Air-Chor des DFD Sathmar, die Gute-Laune-Tanzgruppe sowie der Schwäbische Männerchor Großkarol-Petrifeld-Sathmar auf.



Am Sonntag wird das Herbstfest nach der deutschsprachigen Messe, die um 10 Uhr in der Kalvarienkirche stattfindet, um 11 Uhr im Schwabenhaus fortgesetzt.



Auch kulinarisch hat das Herbstfest einiges zu bieten. Auf der Speisekarte stehen unter anderem Strudli und Weißwurst – traditionelle Spezialitäten aus dem schwäbischen und bayerischen Raum. Dazu darf natürlich auch das passende Getränk nicht fehlen: Die Gäste können das Bier der Ingolstädter Brauerei Herrnbräu probieren.