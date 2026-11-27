Bukarest (ADZ) – Das Memorandum zur Kooperation mit Experten aus Griechenland zur Erhöhung von Staatseinnahmen und Fiskaldisziplin ist am Donnerstag unterzeichnet worden, wie Regierungssprecher Dan Cărbunaru mitteilt. Rumänien will auf die griechische Expertise im Bereich Digitalisierung von Fiskaldaten, Bekämpfung von Steuerhinterziehung und Reduzierung des Defizits bei der Erhebung der Mehrwertsteuer zurückgreifen. Das zwischen dem griechischen und rumänischen Finanzministerium unterzeichnete Dokument schafft die institutionellen Rahmenbedingungen für die Beratung in den folgenden sechs Bereichen: Modernisierung der Fiskalverwaltung und Bekämpfung von Steuerhinterziehung, Management öffentlicher Finanzen und Steuerpolitik, Investitionen und wirtschaftliche Entwicklung, EU-Fonds und strukturelle Reformen, digitale Transformation und institutionelle Modernisierung, europäische wirtschaftliche und finanzielle Kooperation. Konkret soll der Wissenstransfer durch Expertenaustausch, Studienbesuche, technische Missionen, Seminare, Fortbildungen, thematische Arbeitsgruppen und Pilotprojekte realisiert werden, erklärt Cărbunaru.