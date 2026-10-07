Hohe Strompreise auch 2027 erwartet

Bukarest (ADZ) – Rumänien muss sich nach Einschätzung von Staatsekretär Cristian Bușoi vom Energieministerium auf sehr hohe Strompreise im Winter und Frühjahr 2027 einstellen. Der Verantwortliche verwies am Dienstag auf die weiterhin abgeschalteten Reaktoren 1 und 2 des Kernkraftwerks Cernavodă, die weiterhin wegen Kühlwassermangels stillgelegt sind. Für die kommenden zehn Tage sei die Wetterprognose besorgniserregend. Eine anhaltende Situation könne den Strompreis in den kommenden Monaten weiter erhöhen. Zugleich seien die Gaspreise in Europa bereits sehr hoch.



Bei einem Treffen der EU-Energieminister in Dublin sei deshalb über die Vorbereitung auf den Winter und das Frühjahr 2027 gesprochen worden, sagte Bușoi. Ziel müsse es sein, die Krise zu bewältigen und zumindest für große energieintensive Industriebetriebe und große Versorger stabilere Preise zu erreichen.



Bușoi verwies zugleich auf Investitionen aus dem Wiederaufbauplan PNRR. Mehr als 800 Millionen Euro seien für das Energiesystem abgerufen worden. Damit wurden unter anderem Anlagen für erneuerbare Energien, Batteriespeicher, zwei Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen in Arad und Konstanza sowie vier Wasserstoffanlagen finanziert. Von insgesamt rund zwölf Milliarden Euro seien bereits etwa zehn Milliarden für verschiedene Projekte fest vereinbart.



Im nächsten EU-Finanzrahmen 2028 bis 2034 sollte laut Bușoi im Energiebereich auch auf Digitalisierung, Cybersicherheit und weitere Differenzverträge für erneuerbare Energien als mögliche Schwerpunkte beharrt werden.