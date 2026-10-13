Hoher diplomatischer österreichischer Besuch im Banater Bergland

Von: Erwin Josef Țigla

Am Dienstagnachmittag, dem 6. Oktober wurde das Deutsche Jugend-, Dokumentations- und Kulturzentrum / die Deutsche „Alexander Tietz“-Bibliothek Reschitza Gastgeber einer diplomatischen österreichischen Delegation. Als Gäste waren dabei die Österreichi-sche Botschafterin in Bukarest, Ulla Krauss-Nussbaumer, der Honorarkonsul Österreichs in Temeswar, Georg Bardeau, sowie Mag. iur. Bernhard Faustenhammer, Gesandter und Direktor der Sektion IV – Konsularische Angelegenheiten – Leiter der Abteilung IV.3, innerhalb des Bundesministeriums Europäische und internationale Angelegenheiten Österreich – Wien, zusammen mit Vera Ben Bouzid, neue Direktorin ab dem 1. November 2026 des Österreichi-schen Kulturforums Bukarest.



Hauptziel war eine Begegnung mit der Leitung des Demokratischen Forums der Banater Berglanddeutschen – Reschitza und deren aktiven Mannschaft. Im Mittelpunkt standen die Geschichte und die Ist-Situation der hiesigen Gemeinschaft, schulische Aspekte innerhalb des „Diaconovici – Tietz“-Nationalkollegs und hochschulische bzw. wirtschaftliche Informationen zu Tätigkeiten im Banater Bergland, funktionierende Initiativen und Projekte weiterzuentwickeln bzw. neue ins Leben zu rufen.



Die Delegation hatte am folgenden Tag Gespräche in der Präfektur (hier mit Präfekten Christian Gâfu) und beim Kreisrat Karasch-Severin (mit dem Vorsitzenden Silviu Hurduzeu) – dabei war auch der stellv. Vorsitzende des DFBB, Dr. Ing. Christian Paul Chioncel – und reiste anschließend nach Anina – Steierdorf und Orawitza.



Im Museistischen Kulturzentrum Anina besuchte die Delegation nach einer Begegnung mit der Stadtverwaltung (Bürgermeister Gheorghe Românu, Vize Silviu Alexandru Solomon – dabei war auch Cristian Liviu Mosoroceanu, Leiter des Freiwilligen Dienstes für Notsituationen, SVSU Anina), einen Programmpunkt innerhalb der diesjährigen „Deutschen Kulturdekade im Banater Bergland“, XXXVI. Auflage: die Vernissage der Ausstellung mit Kunstarbeiten verschiedener Künstler aus den Beständen des Kultur- und Erwachsenenbildungsvereins „Deutsche Vortragsreihe Reschitza“. Im Rahmen der Vernissage wurden drei Instrumente als Spende seitens der St. Mareiner Blasmusik (Neumarkt in der Steiermark) an den DFBB-Ortsforumsvorsitzenden von Steierdorf, Dipl.-Ing. Daniel Vlad überreicht, eine Initiative der Europäerin Christa Hofmeister.