Holpriger Start, starkes Finale: Börse schließt besten Monat des Jahres ab

Von: Markus Kleininger

Nach einer Woche des Stillstands hat die Bukarester Börse in der vergangenen Woche wieder Tritt gefasst. Im Durchschnitt legten die fünf wichtigsten Indizes auf Wochensicht 1,42 Prozent zu.



Wochengewinner war der Energiewerte-Index BET-NG, der am Mittwoch allein 2,02 Prozent zulegte und dabei die 2800-Punkte-Marke übersprang. Auf Wochensicht gewann er 2,59 Prozent (71,2 Punkte) und schloss bei 2822,85 Zählern. Damit erreichte er allein einen neuen Rekordstand, die übrigen Indizes liegen noch unter ihren bisherigen Rekordständen. Der in Zusammenarbeit mit der Wiener Börse berechnete ROTX legte 1,47 Prozent (entspricht 1152,77 Punkten) zu und beendete die Woche bei 79.758,12 Zählern. BETPlus folgte mit einem Plus von 1,38 Prozent (69,79 Punkte) auf 5140,77 Punkte. Der Hauptindex BET gewann 1,3 Prozent (oder 451,53 Punkte) und kletterte am Freitag mit 35.129,76 Punkten wieder über die 35.000-Punkte-Marke.



Aus der Reihe tanzte einmal mehr der Finanzwerte-Index BET-FI, der auf Wochensicht nur 0,35 Prozent (391,43 Punkte) auf 113.796,9 Punkte zulegte. Dabei waren die Indizes am Montag vergangener Woche noch mit einem durchschnittlichen Minus von fast 0,5 Prozent gestartet.



Aktienumsätze weiter rückläufig



Mit Aktien wurden in der vergangenen Woche nur 313,09 Millionen Lei umgesetzt, 21,71 Prozent weniger als in der Vorwoche mit 399,92 Millionen Lei. Spitzentag war der Freitag mit 79,43 Millionen Lei, am schwächsten war der Dienstag mit 45,96 Millionen Lei. An der Spitze der Umsatzrangliste stand die Banca Transilvania S.A. (TLV, 36,1 Lei, ISIN ROTLVAACNOR1) mit 59,66 Millionen Lei oder 19,06 Prozent des Wochenumsatzes; der Aktienkurs gab 0,22 Prozent nach. Es folgte der Treibstoffkonzern OMV Petrom S.A. (SNP, 1,354 Lei, ISIN ROSNPPACNOR9) mit 38,4 Millionen Lei und einem Wochenplus von 1,8 Prozent und einem neuen 52-Wochen-Hoch bei 1,386 Lei je Aktie. Der Stromerzeuger S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. (H2O, 196,2 Lei, ISIN RO4Q0Z5RO1B6) setzte 37,36 Millionen Lei um. Seine Aktie gewann 8,4 Prozent, nachdem das Unternehmen für die ersten neun Monate einen Anstieg der Bruttoproduktion um 10 Prozent auf 9601 Gigawattstunden gemeldet hatte.



Erdölaktien mit neuen Jahreshochs



36 Emittenten schlossen mit Kursgewinnen, 37 mit Verlusten, 16 Titel blieben unverändert. Größter Gewinner war der Armaturenhersteller Armătura S.A. (ARM, 0,765 Lei, ISIN ROARMAACNOR7), der bereits in der Vorwoche zu den Spitzenreitern gehört hatte und nun um 94,16 Prozent zulegte. Es folgten der Chemiehersteller Sinteza S.A. (STZ, 0,306 Lei, ISIN ROSTZOACNOR8) mit 22,89 Prozent und der Erdölterminalbetreiber Oil Terminal S.A. (OIL, 0,1375 Lei, ISIN ROOILTACNOR9) mit 17,52 Prozent, obwohl dort die Gewerkschaft nach gescheiterten Schlichtungsgesprächen einen Streik angekündigt hat. Oil Terminal S.A., der Pipelinehersteller Condmag S.A. (COMI, 0,016 Lei, ISIN ROCOMIACNOR3) und der Raffineriebetreiber Rompetrol Rafinare S.A. (RRC, 0,97 Lei, ISIN ROPTRMACNOR5) erreichten in der vergangenen Woche neue 52-Wochen-Höchststände – somit waren es, mit OMV Petrom, vier Emittenten aus der Erdölbranche.



Am stärksten verlor der Elektroanlagenbauer Electroaparataj S.A. (ELJ, 0,143 Lei, ISIN ROELJBACNOR6) mit 11,73 Prozent, gefolgt vom Pharmaunternehmen Ropharma S.A. (RPH, 0,252 Lei, ISIN ROIAFRACNOR4), das nach seinem 52-Wochen-Hoch der Vorwoche nun mit 10 Prozent Abschlag schloss.



Der Oktober im Rückblick



Auf den schlechtesten folgte der beste Börsenmonat des Jahres. Im Oktober legten die wichtigsten Indizes im Durchschnitt 10,44 Prozent zu, nachdem sie im September noch 7,57 Prozent verloren hatten. Spitzenreiter war der Energiewerte-Index BET-NG mit einem Monatszuwachs von 15,37 Prozent, gefolgt von BETPlus mit plus 11,63 Prozent), ROTX mit plus 10,9 Prozent und BET mit plus 10,57 Prozent. Nur der Finanzwerte-Index BET-FI blieb mit seinem Monatszuwachs von 3,76 Prozent deutlich zurück. Die durchschnittliche Marktkapitalisierung stieg gegenüber dem Vormonat um 0,78 Prozent auf 692,84 Milliarden Lei. Der Handel blieb dagegen verhalten: In 22 Sitzungen wurden Aktien für 1,68 Milliarden Lei umgesetzt, 31,01 Prozent weniger als im September.



Devisen



Der Euro bewegte sich in der vergangenen Woche in einer engen Spanne zwischen 5,3426 und 5,3495 Lei und schloss am Freitag auf seinem Wochentief. Auf Wochensicht gab er 0,0069 Lei oder 0,13 Prozent nach. Lebhafter ging es beim US-Dollar zu: Er stieg am Mittwoch auf 4,8088 Lei und damit erstmals über die 4,8-Lei-Marke, gab bis Freitag aber wieder nach und verlor auf Wochensicht 0,0072 Lei oder 0,15 Prozent. Auf Monatssicht legte der Euro im Oktober 1,23 Prozent (0,0649 Lei) zu, der US-Dollar sogar 2 Prozent (0,0933 Lei). Der Euro geht mit einem Kurs von 5,3426 Lei , der US-Dollar bei 4,7698 Lei in die neue Woche und somit in den November.

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