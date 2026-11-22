Von: Șerban Căpățână

Manche Reisen werden persönlich, noch bevor sie begonnen haben. Ausgerechnet bei Horezu liegt das Căpățânii-Gebirge. Der Gleichklang meines Familiennamens machte mich neugierig, obwohl er höchstwahrscheinlich nichts mit der Gebirgskette zu tun hat. Aber als Anlass, diese Bergwelt kennenzulernen, reichte er allemal. Die Munții Căpățânii gehören zu den Südkarpaten. Am Südfuß liegt Horezu im Kreis Vâlcea, bekannt für Keramik und das gleichnamige Kloster. Die Gegend heißt Oltenia de sub Munte – Oltenien am Fuß der Berge. Hier treffen Klosterhöfe auf Felswände, altes Handwerk auf Freizeitangebote und Höhlenlegenden auf Dörfer, in denen die Hirtenkultur noch lebendig ist.

Hurezi: ein Kloster im UNESCO-Welterbe

Mein erster Weg führte zum Kloster Hurezi (umgangssprachlich auch Horezu genannt), wenige Kilometer außerhalb der Ortschaft Horezu. 1690 begann Fürst Constantin Brâncoveanu hier mit einem Bau, der heute als eines der bedeutendsten religiösen und architektonischen Ensem-bles der Walachei gilt und seit 1993 im UNESCO- Welterbe Rumäniens ist – als einziges Bauwerk Olteniens.

Das Kloster gilt als Paradebeispiel des Brâncoveanu-Stils, welcher byzantinische Tradition mit Elementen der Renaissance und des Orients verbindet. Säulen, Kapitelle, Arkadengänge und Wandmalereien prägen die Anlage. Doch Hurezi ist mehr als ein Kunstdenkmal. Es zeugt auch von der Frommheit des Fürsten, welcher auch im Angesicht des Todes seinen Glauben nicht aufgeben wollte. Hurezi blieb sein kulturelles Vermächtnis.

Der Name des Klosters soll auf „Huhurez“ zurückgehen, eine Eulenart, deren Rufe in den Wäldern zu hören waren und den Bauherren angeblich „halfen“, nicht von den Osmanen während der Bauarbeiten gehört zu werden. Jetzt weiß ich auch, warum meine Mutter mich als Teenager immer „Huhurez“ nannte: da ich kaum vor drei oder vier Uhr morgens ins Bett ging.

Zwischen Töpferkunst und Hirtenleben

Das Viertel Olari der Stadt Horezu ist das Herzstück der Horezu-Keramik, deren Tradition seit 2012 zum immateriellen UNESCO-Kulturerbe gehört. Die Töpfer arbeiten hier noch immer mit an der mit dem Fuß angetriebenen Scheibe und verzieren die Gefäße mit überlieferten Mustern: Spiralen, Pflanzen, Fische und dem typischen Hahn. Alles ist so anders im Vergleich zu den Keramikmustern Siebenbürgens. Man kann nicht nur den Meistern bei der Arbeit zusehen, sondern auch selbst einen Töpferkurs besuchen und danach das eigene, selbstgemachte Souvenir mit nach Hause nehmen.

Nur wenige Minuten nordwestlich geht es zu einem der wenigen noch erhaltenen Orte der Hirtenkultur: Vaideeni. Viele Familien dort haben Wurzeln im Hermannstädter Randgebiet, der Mărginimea Sibiului, was teilweise auch in den Trachten zu erkennen ist (neben den bunteren Einflussen aus Oltenien). Die Transhumanz – der Zug der Schafherden zwischen Sommer- und Winterweiden – prägte die Berge über Jahrhunderte und wird bereits seit 60 Jahren im Juni während des Festivals „Învârtita Dorului“ gefeiert.

Bistrița: Kloster, Schlucht und eine Höhle

Ein Tagesausflug lohnt sich bis in die Ortschaft Costești. Dort liegen das Kloster Bistrița, die Bistrița-Klamm und die Fledermaushöhle – auch Höhle des heiligen Grigorie Decapolitul genannt – dicht beieinander. Das Kloster geht auf die Bojarenfamilie Craiovești zurück. Seine Existenz ist seit dem späten 15. Jahrhundert schriftlich belegt. Die Hauptkirche überrascht mit monumentalen Gemälden, die Mitte des 19. Jahrhunderts aus der Hand des berühmten Gheorghe Tattarescu hervorgingen. Seine Schattenspiele und hellen Farben wirken fast dreidimensional, anders als bei der traditionellen byzantinischen Malerei.

Gleich dahinter beginnt die Schlucht Bistrița, wo auch die Fledermaushöhle liegt. Einsiedler zogen sich über Jahrhunderte während der Türkenattacken hierher zurück, was im Laufe der Zeit zum Entstehen von Kapellen und Andachtsräumen geführt hat. Die Höhle war Zuflucht und Gebetsstätte zugleich. Ihren Namen verdankt sie den riesigen Fledermauskolonien, die an den Decken hängen. Besuche sind nur zu bestimmten Zeiten, bei geeignetem Wetter und mit Begleitung möglich.

Die neun Kilometer lange Schlucht Bistrița bildet mit ihren wilden Felswänden und dem meditativen Wasserrauschen einen ruhigen und entspannenden Kontrast zum naheliegenden Stadtverkehr.

Arnota: ein Fürst findet seine letzte Ruhe in den Bergen

Oberhalb von Bistrița, am Ende einer schmalen und kurvigen Straße, liegt auf etwa 840 Metern das Kloster Arnota, das 1633/34 von Fürst Matei Basarab gegründet wurde und auch seine sterblichen Überreste bewahrt. Viel besser als die anderen Klöster erinnert die abgeschiedene Lage von Arnota daran, dass Klöster auch Rückzugsorte waren. Zwischen diesen Mauern und den bewaldeten Berghängen scheint die Zeit tatsächlich langsamer zu vergehen.

Polovragi: Kloster, Höhle und Felswand

Auch bei Polovragi im Kreis Gorj liegen drei ähnliche Sehenswürdigkeiten nahe beieinander: das Kloster aus dem 16. Jahrhundert, die gleichnamige Höhle und die Olteț-Klamm. Gemäß einer Legende soll hier Zalmoxe, der später zum Gott erhobene spirituelle Führer der Daker, gehaust und von hier seine Lehren verkündet haben. Der Name Polovragi wird auf eine Heilpflanze zurückgeführt, die angeblich alles heilen kann.

Gleich neben dem Höhleneingang kann man bereits sehen , wie sich der Olteț-Fluss tief in das Kalkgestein gegraben und eine beeindruckende Schlucht geformt hat. An der engsten Stelle rücken die Felswände bis auf wenige Meter zusammen. Deswegen sind die steilen Hänge auch unter Kletterern beliebt: Es gibt Sportkletterrouten und klassische alpine Routen verschiedener Schwierigkeitsgrade. Manche sind anspruchsvoll und nichts für Anfänger. Wer klettern möchte, sollte sich unbedingt über Sicherungen und Bedingungen informieren und entsprechend ausgerüstet sein.

Die Weiberhöhle und Geschichten von früher

Unweit der Ortschaft Baia de Fier liegt eine andere legendenumwobene Höhle: die Weiberhöhle (Peștera Muierilor). Der Überlieferung nach sollen Frauen und Kinder hier bei feindlichen Einfällen Schutz gesucht haben, während die Männer kämpften. Die Weiberhöhle ist auch archäologisch bedeutend: Gefunden wurden Überreste eiszeitlicher Tiere, darunter Höhlenbären, menschliche Knochen und Spuren früher Besiedlung. Der Weg durch Hallen, Tropfsteine und enge Gänge gleicht einem Spaziergang durch die Erdgeschichte – alles alleine erkundbar (falls die Gittertür der Höhle offen steht).

Lohnende Ausflugsziele für Familien

In einer Kurve auf der Straße nach Râmnicu Vâlcea erscheint auf der rechten Seite das Museum der Trovanten (trovanți), im Volksmund auch „lebende Steine“ genannt. Die rundlichen Gebilde wirken wie handgeformte Skulpturen: Kugeln, Torsi, verschiedene Tiere. Tatsächlich handelt es sich um Sandsteinkonkretionen, die vor rund sechs bis sieben Millionen Jahren durch Sedimentablagerung und mineralische Zementierung in sandigen Schichten entstanden sind. Die Erosion legt sie nach und nach frei.

In Poienari hingegen gibt es ein sonderbares Dorf, das wortwörtlich auf dem Kopf steht: das Satul Răsturnat, mit kopfüber montierten Häusern und Möbeln. Da-neben lockt das Schloss der Hexen mit Spuk und Gruselgeschichten. Und im MagicLand in Baia de Fier warten Drachen und Elfen auf die Kleinen. Wirklich toll schien mir auch das Angebot an Straußenfarmen rund um Horezu herum – man könnte glatt den Eindruck gewinnen, dass der Strauß ein heimisches Tier sei.

Für Landschaft ohne Ende muss man aber hinauf in „mein“ Gebirge: die Munții Căpățânii. Auf 1700 Metern liegt vor dem Kloster Alina-Maria ein geräumiger Parkplatz, von dem Wander- und Radwege ringsum in die Berge führen. Ein Geschäftsmann aus Hermannstadt/Sibiu stiftete das Kloster vor rund 30 Jahren nach dem Tod seiner Tochter und ließ die neuen Fresken im alten byzantinischen Stil malen.

Was mich an Horezu beeindruckt, ist die Nähe der verschiedenen Welten: Vormittags steht man in einer Töpferwerkstatt, kurz da-rauf entdeckt man in einer Höhle Spuren mittelalterlicher Einsiedler, nachmittags wandert man zwischen mächtigen Kalkwänden. Vielleicht hat der Gleichklang mit meinem Namen diese Reise so persönlich gemacht. Horezu aber ist mehr als einen kurzen Besuch und eine gekaufte Keramikschale wert: Es ist Ausgangspunkt für eine Reise durch Oltenien, wo Geschichte, Legende und Natur eng zusammenhängen.