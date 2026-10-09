Hunderte Russen wegen Erschleichung der Staatsbürgerschaft verfolgt

Bukarest (ADZ) – Die rumänische Generalstaatsanwaltschaft ermittelt gegen ein Netzwerk, das russischen Staatsbürgern illegal zur rumänischen Staatsbürgerschaft und zu Reisepässen verholfen haben soll. Darüber berichtet das Portal G4Media. Nach Angaben aus dem Umfeld der Ermittlungen stehen laut G4Media insgesamt rund 300 Russen im Visier der Staatsanwälte. Die Ermittlungen und mehrere Durchsuchungen in verschiedenen Landesteilen ergaben, dass Hunderte Russen, Ukrainer und Moldauer mit Unterstützung von Standesbeamten das Verfahren zur Vergabe der rumänischen Staatsbürgerschaft umgangen haben sollen. Ihr Ziel war es, rumänische Personalausweise und Reisepässe zu erhalten, um damit innerhalb der Europäischen Union reisen zu können.



In einem Fall sollen zwei russische Staatsbürger aus Moskau und Sankt Petersburg, gegen die bereits Gerichtsverfahren laufen, im Jahr 2024 bei rumänischen Behörden gefälschte Staatsbürgerschaftsnachweise vorgelegt haben. Die Dokumente sollten angeblich 2023 von der rumänischen Botschaft in Bratislava ausgestellt worden sein. Auf dieser Grundlage ließen die Männer ihre russischen Geburtsurkunden bei einem Standesamt in einem Bukarester Stadtbezirk umschreiben. Anschließend beantragten und erhielten sie rumänische Geburtsurkunden, Personalausweise und elektronische Reisepässe. Ein weiterer russischer Staatsbürger beantragte eine Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft, in der er seine Schuld anerkennt. Der Deal muss von einem Gericht bestätigt werden.