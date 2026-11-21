Von: Astrid Weisz

Glogowatz – Bei einem mutmaßlichen Schakalangriff auf eine Schafherde im Kreis Arad sind mindestens 230 Tiere verendet. Weitere rund 80 Schafe werden vermisst. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zum Donnerstag nahe der Marosch, zwischen den Ortschaften Mandrulok/Mândruloc und Glogowatz/Vladimirescu, unweit der Stadt Arad. Der Besitzer der insgesamt 310 Tiere schätzt seinen Schaden auf rund 100.000 Euro.

Nach Angaben des Direktors der Veterinär- und Lebensmittelsicherheitsbehörde (DSVSA) Arad, Francisc Komuves, wurden einige Schafe offenbar direkt von Raubtieren angegriffen. Andere flüchteten vor den Angreifern in Richtung Marosch, gerieten ins Wasser und ertranken. Der Fluss führte nach starken Regenfällen mehr Wasser als gewöhnlich. Die Behörden vermuten, dass auch die vermissten Tiere von der Strömung mitgerissen wurden.

Die Kadaver der 230 aufgefundenen Schafe wurden auf Anordnung der Veterinärbehörde geborgen und verbrannt, um eine mögliche Gesundheitsgefährdung zu verhindern. Für den Tierhalter Ionuț Catereniuc könnte diese Maßnahme jedoch schwerwiegende finanzielle Folgen haben.

Für die Beantragung einer Entschädigung nach einem Wildtierangriff muss die zuständige Forstbehörde die Schäden und deren Ursache feststellen. Als deren Mitarbeiter am Unglücksort eintrafen, waren die Tierkadaver bereits beseitigt worden. Zudem hatte der Regen mögliche Spuren der Raubtiere verwischt. Horia Dărăștean, Leiter der Forstbehörde Großwardein, erklärte, dass deshalb nicht mehr eindeutig festgestellt werden könne, ob Schakale oder Wölfe den Angriff verursacht hätten. Davon hängt auch ab, welche Behörde für das Entschädigungsverfahren zuständig ist.

Der Schafhalter befürchtet nun, auf dem Schaden sitzen zu bleiben. Er verfügt nach eigenen Angaben über Fotos und Videoaufnahmen der verendeten Tiere sowie ein Protokoll der Veterinärbehörde. Sollte eine Entschädigung verweigert werden, zieht er rechtliche Schritte in Betracht.

Schakale werden in den vergangenen Jahren zunehmend in mehreren Ortschaften des Kreises Arad beobachtet. Der Bürgermeister der Gemeinde Glogowatz, Mihai Mag, bestätigte, dass die Tiere inzwischen auch in neueren Wohnvierteln auftauchen. Die Gemeindeverwaltung habe deshalb be-reits gemeinsam mit den zuständigen Jagdverbänden Maßnahmen ergriffen.