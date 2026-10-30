Hunor Kelemen: „Es gibt keine schwere Erblast“

Bukarest (ADZ) – UDMR-Chef Hunor Kelemen hat die Sozialdemokraten unmissverständlich wissen lassen, dass sie ihre Jammer-Rhetorik in puncto Defizit und Staatsfinanzen tunlichst beiseite lassen und sich endlich an die Arbeit bzw. ans Regieren machen sollten. Es sei abstrus zu behaupten, dass das Kabinett Bolojan eine „schwere Erblast“ hinterlassen habe, wo die PSD doch bis Ende April der Regierungskoalition mitangehört habe. Die einzige „Erblast“, nämlich ein knapp 10-prozentiges Haushaltsdefizit, stamme eindeutig aus Zeiten der Regierung unter Ex-PSD-Chef Marcel Ciolacu, stellte Kelemen schonungslos klar. Auch sei die Regierung Bolojan in den letzten fünf Monaten eine geschäftsführende gewesen, die weder einen Nachtragshaushalt verabschieden noch Verordnungen erlassen konnte, des Weiteren habe sich die Instabilität an der Spitze zahlreicher Ministerien negativ auf Haushaltsvollzug und Investitionsprojekte ausgewirkt.



Der UDMR-Chef betonte, es als höchst unfair zu erachten, dass die wirtschafts- und haushaltspolitische Lage des Landes nun der PSD als „Propaganda-Instrument“ diene, die mittlerweile so tue, als ob sie nicht bis vor wenigen Monaten mitregiert hätte.