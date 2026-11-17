Von: Klaus Philippi

Hermannstadt – „Ganz gleich, was wir auch tun, verschlingt uns die Zeit“, gab Malerin Anca-Lavinia Brânzaș Freitag, am 6. November, abends auf der Vernissage von acht ihrer kleinen bis großen Ölbilder im Bistro Consommé zu Proktokoll. Womöglich war es Programm, dass sie Arbeiten in sehr kräftigen und starken Farben mitgebracht hatte – weil dem Astra-Park vor dem Eingang der Gaststätte der herbstliche Zenit bereits entschwindet. Drinnen an den hohen Wänden aber wird der Saft in den Pflanzen und der Natur überhaupt auf den Bildern von Anca-Lavinia Brânzaș über Monate hin nicht zurückgehen: gleich links oben bei Eintritt durch die gläserne Tür begrüßt Hungrige und Durstige ein Abbild der „Fülle“, das die Januar 1986 geborene Autorin an ihrer Rückblende an die Kindheit im großelterlichen Garten in Großwardein/Oradea festmacht. „Ich verfüge über große Einbildungskraft, doch es steckt auch viel Arbeit dahinter“, sagt Anca-Lavinia Brânzaș, die stets ein Skizzenheft griffbereit hat und ohne Folklore und Märchenwelt um eine lebenswichtige Fundgrube voller Motive für ihr gestalterisches Treiben ärmer wäre. Zeigt ein Bild eine weibliche Figur in redlicher Haltung, ist auch ein Drache oder Lindwurm dabei, und das kecke Fragen eines Zuschauers, ob sie das Männliche grundsätzlich hoch im Nachteil gegenüber Frauen sieht, beantwortete Künstlerin Anca-Lavinia Brânzaș abends im Bistro Consommé eindeutig verneinend. „Mit meinen beiden Brüdern und auch mit meinem Vater verstehe ich mich sehr gut. Die feministische Richtung einschlagen möchte ich nicht.“ Stattdessen zieht sie es vor, beim Zeichnen oder Malen „nicht auf die Hand zu schauen, die den Stift oder Pinsel führt.“