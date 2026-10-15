Inflationsrate steigt im September auf 6,6 Prozent

Bukarest (ADZ) - Die jährliche Inflationsrate in Rumänien hat im September 2026 aufgrund steigender Treibstoffpreise wieder zugelegt und hat 6,61 Prozent erreicht (im August 2026 lag diese noch bei 6,2 Prozent). Wie das Nationale Statistikamt (INS) am Dienstag weiter bekanntgegeben hat, haben die Verbraucherpreise von August auf September dieses Jahres um 0,77 Prozent zugelegt.



Im September 2026 lagen die Preise für Lebensmittel durchschnittlich drei Prozent höher als vor einem Jahr, Waren haben sich um 7,06 Prozent und Dienstleistungen um 11,12 Prozent verteuert. Die wichtigsten Preistreiber sind Mieten mit plus 39,46 Prozent (hauptsächlich aufgrund einer Entscheidung der Regierung im April, Mieten für Sozialwohnungen mehr als zu verdoppeln), Diesel mit plus 37,61 Prozent sowie Benzin, welches 28,42 Prozent teurer war als ein Jahr zuvor. Um über 10 Prozent sind unter anderem auch die Kosten für Wasserversorgung, Kanalisation und Müllabfuhr (+14,1%), TV-Abos (+14%), Kaffee (+13,8%), weitere Dienstleistungen, die von INS nicht genauer geführt werden (+13,1%), Eier (+10,8%) sowie Fernwärme (+10,7%) gestiegen.



Deutlich niedriger als vor einem Jahr waren im September die Preise für frische Früchte (-16,7%), außerdem gab es Kostenrückgänge im einstelligen Prozentbereich unter anderem für Mehl, Gemüse, Zucker, Butter oder Kartoffeln. Kartoffeln verteuerten sich im September allerdings gegenüber August 2026 deutlich (+6,4%) und gehören neben Gas (+6,2%), Benzin (+4,2%) und Diesel (+3%) zu den wichtigsten Preiskategorien, welche die Kosten zum Vormonat nach oben getrieben haben.